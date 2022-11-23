Uludağ'da kar yağışı başladı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 23:54, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 23:56
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da yağmur, akşam yerini kara bıraktı.
Kısa sürede etkisini artıran karla Oteller Bölgesi beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere en düşük 5, en yüksek 1 derece ölçüldü.
Karın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız