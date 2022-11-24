İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

50 bin avukatın bulunduğu İstanbul'da stajyerler ile birlikte 3 bin 246 üyeleri olduğunu belirten Şamlı, "2 bin 55 ile kurulduk. İki sene oldu kurulalı. Bu sayı kesinlikle az." dedi.

"5 BİNİN ÜZERİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUK"

"Bu anlamda kendinizi eleştiriyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Şamlı, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ilk kuruluşta dahi beş binin üzerinde olacağımızı düşünüyorduk. Bu kanun çıkmadan evvel, baroya gelmesini beklediğimiz arkadaşların bir kısmı da maalesef ikinci baro kurulması fikrine karşı çıktılar. Bununla da yetinmediler bir kampanya da yaptılar. Dolayısıyla orada camia bir defa ikiye bölünmüş oldu. İlk handikap bence orada başlamış oldu. O nedenle böyle oldu. Ama şunu ifade etmek isterim gençlerden daha çok gelen var bize, stajyerler geliyor."