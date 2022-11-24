TRT spikerinden Beşiktaşlılar'ı kızdıran 8-0 esprisi

2022 Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği E Grubu maçında TRT spikeri Cüneyt Ersan'ın "Beşiktaş göndermesi" tepki çekti.

İspanyollar 7. golü bulduktan sonra "8 olur mu?" minvalinde "espri" yapan Ersan'ın 8-0'lik Liverpool - Beşiktaş maçı iması yaptığını düşünen Beşiktaş taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

ÇARŞI CÜNEYT ERSAN'A KARŞI

Beşiktaş Çarşı grubu da bir açıklama yaparak sert ifadeler kullandı:

"Cüneyt Ersan adlı bu ekran arkası holiganının anlattığı son maç, İspanya - Kosta Rika maçı olacaktır. Beşiktaş taraftarı, ne bu hadsizin ne de müdürlerinin özrünü kabul etmeyecek, bu şahıs görevinden alınana kadar olayın takipçisi olacaktır."

DÜNYA KUPASI'NDAKİ EN FARKLI GALİBİYET

İspanya, 11 maçın geride kaldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar en farklı skorlu galibiyeti elde etti.

Cüneyt Ersan, İspanya'nın 7. golü bulduktan sonra, hafif gülerek "Tabii şimdi aklınıza belki geliyordur, 1 gol daha olur mu?" şeklinde ifade kullanması Beşiktaşlı taraftarları adeta çileden çıkarttı. Liverpool maçına gönderme yaptığı iddia edilen spiker için sosyal medyada ''Özür dile'' kampanyası başlatıldı.