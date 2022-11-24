Bakan Varank ODTÜ'de öğrenciyken Ayşe Ayata ile yaşadığı anısını anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Ayşe Ayata'nın kendisini kıyafetleri nedeniyle toplum dışı ilan ettiğini belirterek, "Üniversitelerin ideolojilerin arka bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Varank, Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komsiyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında soruları yanıtladı.

Türkiye'de bilim yapılmadığı yönündeki iddialara cevap veren Varank, Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayılarını açıkladı.

- "Üniversiteleri özgürleştirdik"

Varank, iktidarları döneminde faşist üniversite anlayışını yıktıklarını, tek tipçi zihniyeti alaşağı ettiklerini belirterek, "Üniversiteleri ideolojilerin arka bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine CHP milletvekillerinin yüksek sesli itirazlarına karşılık Varank, 1999'dan ODTÜ'den mezun olduğunu bildirdi.

Varank, ODTÜ'de ki bir anısını paylaşarak, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ın en cafcaflı zamanlarında ODTÜ'de okudum. ODTÜ'ye ilk bininci sıralamada girdim. ODTÜ'de ilk dersimi, siyaset sosyolojisi dersimi kimden aldım biliyor musunuz? CHP için çok önemli olan Ayşe Ayata'dan aldım. İlk derste Ayşe Ayata ne yaptı? Bütün arkadaşlarımızla oturuyoruz, bana, 'Sen ayağa kalkabilir misin?' dedi. Hangi okuldan mezun olduğumu sordu. 'İstanbul İmam Hatip' dedim. 'Şu giydiğin gömleğe ve pantolona bir bak. Bir de başka insanlara bak. Senin gibi burada giyinen başka bir insan var mı?' dedi. Ben de 'Benim gibi onlar da pantolon gömlek giyiyor.' dedim. 'Hayır, sen onlardan farklı giyiniyorsun. Biz buna sosyolojide ne diyoruz biliyor musun? Toplum dışı olmak diyoruz.' dedi. Bunu bana kim yaptı biliyor musunuz? O sizin çok değer verdiğiniz 1995'te milletvekili adayı yaptığınız Ayşe Ayata yaptı. İşte biz sizin o üniversite anlayışınızı alaşağı ettik. Yeni üniversite zihniyetini inşa ettik."

- "Kapalı devre üniversiteleri yıktık"

Öğrenciliği döneminde kendisi gibi düşünen öğrencilerin, "Üniversitede kampüse giremesin." diye "Kimlik kartlarında sakal istemiyoruz." denildiğini kaydeden Varank, "Bütün arkadaşlarımız sakallarını kesti. Başvuruda bir tane fazla fotoğraf verdiğim için kampüse girebildim. Kapalı devre üniversiteler yaratıyordunuz. Biz bunları yıktık." ifadesini kullandı.

Varank, CHP sıralarından gelen itirazlara "Utancınızdan bağırıyorsunuz." karşılığını verdi.