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Bütçe Komisyonu'nda ODTÜ'de öğrenciyken Ayşe Ayata ile yaşadığı anısını anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Birileri sınırlarımızdaki teröristleri desteklemediği zaman, İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan terör örgütünü iklim örgütü gibi göstermediğiniz zaman, partili arkadaşlarınız dağdaki teröristlerle aile bağları fotoğrafları çektirmediği zaman savunma sanayisine ihtiyacımız azalır"- "Kilis'e, Gaziantep'e roketler düşerken 'Savunma sanayisine daha az yatırım yapın.' demek absürtlükten başka bir şey değildir"- "Biz Cumhuriyet'i sloganlarla değil, Togg gibi milletin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürerek, 'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek kutluyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 08:30, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 08:01
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Bütçe Komisyonu'nda ODTÜ'de öğrenciyken Ayşe Ayata ile yaşadığı anısını anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birileri sınırlarımızdaki teröristleri desteklemediği zaman, İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan terör örgütünü iklim örgütü gibi göstermediğiniz zaman, partili arkadaşlarınız dağdaki teröristlerle aile bağları fotoğrafları çektirmediği zaman savunma sanayisine ihtiyacımız azalır." dedi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Aynı partiden milletvekillerinden, aynı konuda zıt fikirler ortaya atıldığını söyleyen Varank, buna cevap vermesinin mümkün olmadığını, yapıcı eleştirileri dikkate aldıklarını kaydetti.

Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında desteklenecek firmalara, siyasi saiklerle karar verildiği" iddiasına, "Bu ifadeyi çok yakışıksız buluyorum. Kimin başvuru yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Birçok sürecimiz zaten elektronik ortamda sürmekte. Bakan olarak, bunlar Resmi Gazete'de yayımlandığında kimin teşvik aldığını görebiliyorum. Dolayısıyla burada siyasi saiklerle karar veriyorsunuz demek büyük haksızlık." karşılığını verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "savunma sanayisine daha az yatırım yapılması gerektiğine" yönelik sözlerine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Biz sektörlere kendi hevesimize göre yatırım yapmakla ilgili kararlar almıyoruz. Ülkemizin neye ihtiyacı varsa ona yatırım yapıyoruz. Göreve geldiğimizde ülkemiz altyapı fakiriydi, altyapılara yatırımlar yaptık. Şu anda sağlık teknolojilerinden yapay zekaya, savunma sanayisine yatırım yapıyoruz. Bu alanlara ihtiyaçlar azalırsa bizim de bu alanlara yatırımlarımız azalır. Birileri sınırlarımızdaki teröristleri desteklemediği zaman, İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan terör örgütünü iklim örgütü gibi göstermediğiniz zaman, partili arkadaşlarınız dağdaki teröristlerle aile bağları fotoğrafları çektirmediği zaman savunma sanayisine ihtiyacımız azalır. Biz de o zaman bu tartışmaları bırakırız. Çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Kilis'e, Gaziantep'e roketler düşerken 'Savunma sanayisine daha az yatırım yapın.' demek absürtlükten başka bir şey değildir."

- "Yerli ve milli ürünlerin hepsini destekliyorum"

Varank, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, "29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlamak yerine özel sektörün fabrikasının açıldığı" sözlerine ilişkin, "Biz Cumhuriyet'i sizin gibi sloganlarla değil, Togg gibi milletin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürerek, 'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek kutluyoruz. Keşke siz de siyasi hırslarınıza mağlup olmayıp gelseydiniz de bir kez olsun bu milletin gururunu paylaşsaydınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine yönelik, "Togg'un pazarlamacısı" ifadesine değinen Varank, Türk mühendislerinin emeği ve Türkiye'nin üretim kabiliyetlerinin pazarlamacısı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Varank, Togg'un İtalya'dan hazır getirildiği iddialarını ise "Sayın Kılıçdaroğlu, Togg fabrikasına gidecekmiş. Madem üretim yok hangi fabrikaya gidecek? Gerçekten bu ifadeler Togg'u seri üretim bandından indirmek için gece gündüz çalışan mühendislerden, emekçilerden özür dilemeniz gereken ifadeler." diye konuştu.

CHP'li milletvekillerinin, "Neden Togg ile buraya gelmediniz?" sorusuna Varank, "Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerine geleceğim." karşılığını verdi.

Varank, Türkiye'de üretilen yerlilik oranı yüksek diğer araçların desteklenmediğine yönelik eleştiriler üzerine ise Ford Otosan'ın yüzde 100 elektrikli kamyonunun tanıtımını yaptığını, Ford'un transit modeli ile Toyota Corolla'nın Türkiye'de üretilen ilk hibrit modelinin banttan indirme törenlerine katıldığını anımsattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Toyota'nın Sakarya'da üretilen hibrit otomobilini makam aracı olarak kullandığını anlatan Varank, "Türkiye'deki yerli ve milli ürünlerin hepsinin tanıtımlarına katılıyorum. Bunların hepsini destekliyorum. Bundan sonra da bu ürünleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Gurur duyabilirsiniz"

Varank, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve inovasyonda yakaladığı ivmeye işaret ederek, Meclis'e getirdiği tam otomatik harici defibilatörün, üretilen yüksek teknolojili ürünlere bir örnek olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu üründen 5 bin adet ihracat yapıldığını dile getiren Varank, "Bu ürünün kilogram başına ihracat değeri 365 dolar." bilgisini paylaştı.

Varank, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve Milli Muharip Uçağın yer aldığı kartları göstererek, şöyle devam etti:

"Kızılelma, ordumuzun envanterine girdiğinde müthiş bir çarpan etkisi oluşacak. Artık 5. nesil savaş uçakları bunlarla mücadele etmek için yeni konseptler geliştirmek mecburiyetinde kalacak. Bu aracın özelliği insansız bir savaş uçağı olması değil. İçindeki otonom teknolojilerin, dünyanın en başarılı otonom teknolojileri olması. Onun için biz insansız hava araçları diyoruz. Peki insanlıları ihmal mi ediyoruz? Bugün resmi yayımlanan 5. nesil savaş uçağımız, Milli Muharip Uçağımız. Bunun ilk parçası döküldüğünde dalga geçtiler. 'Bir parçayla siyasi şov yapıyor' dediler. Şunlarla gurur duyabilirsiniz. Savaş teknolojisi diye gurur duymak istemiyorsanız, dünyadaki en yüksek teknoloji olduğu için gurur duyabilirsiniz."

Togg gibi işlerin sadece yatırımla ve parayla olmadığına, bir siyasi iradenin ortaya konması gerektiğine dikkati çeken Varank, "Biz o iradeyi koyduğumuz için o projeler başarılı oluyor. Cumhurbaşkanımız projenin mimarıdır. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. CHP'li milletvekili arkadaşımız Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılan yatırımlardan bahsetti. Evet doğru, Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk çok stratejik hamleler başlattı. Şakir Zümre'nin, Nuri Demirağ'ın, Devrim Otomobili'nin başına ne geldi? Bunları iyi değerlendirdiğimizde siyasi iradenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz." diye konuştu.

- "Devletlerin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı"

Varank, muhalefet milletvekillerinden bazılarının, "Şimdi uzaya gitmenin zamanı mı? Bu alanlara niye yatırım yapıyorsunuz?", "Siz bu parayla uzaya mı gideceksiniz, bu bütçe yeterli değil" şeklinde eleştiriler geldiğini aktararak, aynı partiden iki milletvekilinin, uzay çalışmalarına yönelik farklı fikirlere sahip olduğunu belirtti.

Sanayi yatırımlarına yönelik yapılan çalışmalara değinen Varank, dünyada devletlerin fabrika kurduğu zamanların geride kaldığını söyledi.

Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "AK Parti hangi fabrikayı kurdu?" gibi sorular yönelttiğini dile getirerek, "Bir kere partiler fabrika kuramaz, partiler ticaret yapamaz. Ayrıca, 'Şu kadar senede bir çimento fabrikası mı kurmuş' dedi. Türkiye'de şu anda çimento kapasitesini biliyor musunuz? Bu saatten sonra çimento fabrikasının kurulmasını istemek, açıkçası sanayiden haberdar olmamak demektir." yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerine işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kılıçdaroğlu, 'Biz temiz para aramaya gidiyoruz.' Almanya'ya gidecek denildi. Volkswagen'in ortağı kim? Katar. Deutsche Bank'ın ortağı kim? Katar. Her gün Türkiye'de Katar'a sallayacaksınız, yabancı yatırımcıların bazılarını ayrıştıracaksınız sonra Almanya'ya gidip bir şeyler öğrenmeye çalışacaksınız." açıklamasında bulundu.

Varank, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin geliştiğini, hükümet olarak 20 yılda inovasyon ekosistemini sıfırdan inşa ettiklerini söyledi.

AK Parti hükümetlerinden önce Türkiye'de 2 teknopark olduğunu, burada 680 kişinin çalıştığını vurgulayan Varank, "AR-GE merkezi diye bir anlayış yoktu. Şimdi 20 yılda yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Sanayi ve teknoloji stratejimizi ilan ettiğimizde Türkiye'den 2023 yılına kadar 10 unicorn çıkacak dediğimizde, muhalefetten 'Hadi oradan, Türkiye'den unicorn falan çıkmaz.' dediler. Evet şimdi 6 unicornumuz var. Bu benim bakan olarak başarım değil, AK Parti hükümetlerinin başarısıdır." şeklinde konuştu.

- "Üniversiteleri özgürleştirdik"

Varank, Türkiye'deki bilimsel çalışmalara yönelik verilere değinerek, son 2 yılda Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların etki değerinin 1,30'dan 1,74'e çıktığını, Türkiye'nin bu verilerle G-20 ülkeleri içinde ortalamanın üzerinde olduğunu bildirdi.

Türkiye'de "faşist" üniversite anlayışını yıktıklarını dile getiren Varank, "klikçiliği" bitirdiklerini, tek tip zihniyeti alaşağı ettiklerini belirtti. ODTÜ'de 28 Şubat döneminde öğrenciyken yaşadığı ayrımcılık ve olumsuzlukları anlatan Varank, üniversiteleri ideolojilerin ve siyasetin arka bahçesi olmaktan çıkartarak özgürleştirdiklerini ifade etti.

Bakanlığın çevreye yönelik çalışmalarını da sıralayan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın Etki Değerlendirme Raporlarımızı küçük bir hale getirdik ve bunu dijital olarak kontrol edebiliyorsunuz. Sadece bu bile bizim ne kadar çevreci ve sürdürülebilir çalışmalara değer verdiğimizi gösteren en önemli örneklerden bir tanesi. Türk sanayicisi de dijitalleşemeye, yeşil dönüşüme en yatkın sanayici. Emin olun onların farkındalığı dünyada hiçbir endüstride yok. Bu manada da biz onların yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz."

Varank'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

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