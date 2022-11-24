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TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu sendikaları dinledi

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu:- "Alınan önlemlere rağmen bu kadar büyük çaplı kazanın meydana gelmesi; sıralı emniyet tedbirlerinde bir eksiklik, ihmalin olduğunu göstermektedir. Bu eksiklik işveren ve temsilcilerinin olup kazanın meydana gelmesinde çalışanlarımızın kusuru yoktur"- Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü:- "Madenlerde görev yapan iş sağlığı ve güvenliği mühendisleri ile teknikerlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı çalışmaları gerekiyor. Böylece daha etkin denetimler sağlanacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 08:03, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 08:04
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TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu sendikaları dinledi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Amasra'daki maden kazasıyla ilgili, "Alınan önlemlere rağmen bu kadar büyük çaplı kazanın meydana gelmesi; sıralı emniyet tedbirlerinde bir eksiklik, ihmalin olduğunu göstermektedir. Bu eksiklik işveren ve temsilcilerinin olup kazanın meydana gelmesinde çalışanlarımızın kusuru yoktur." dedi.

Amasra'da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı.

Komisyonda, kömür madenlerinde meydana gelen kazalar ve risklere karşı alınması gerekli tedbirlere ilişkin sunum yapan GMİS Genel Başkan Yardımcısı Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK), yaklaşık 300 kilometrelik alanda 5 müessesede faaliyet gösterdiğini anlattı. Mutlu, söz konusu faaliyet alanının, işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları dahilinde sadece ayakta tutulabilmesi için en az 4 bin işçiye ihtiyaç olduğunun bilindiğini söyledi.

Mutlu, Türkiye'de madencilik sektöründe geçmişte yaşanan kazalardan dolayı kanun ve yönetmeliklerde değişiklik yapıldığını, bu süreçte çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanuna bağlı yönetmeliklerin tamamının yeniden düzenlendiğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Eski tüzük ve yönetmelikler kaldırıldı, 3213 sayılı Maden Kanunu'nda değişik tarihlerde değişiklikler yapıldı. Ayrıca ülkemiz, ILO 176 sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ni Aralık 2014'te onaylamıştır. Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının çözümüne yönelik yapılan bu uygulamaların kazaları önlemede yetersiz kaldığı açıktır. Maalesef madenlerde mevzuatın tam olarak uygulanamadığı ve yapılan değişikliklerin yaşama geçirilemediği gerçektir. Bu nedenledir ki iş kazaları ve meslek hastalıkları devam etmektedir. Dolayısıyla uygulamadaki eksiklerin giderilmesi gerekmektedir."

- "Sendikamıza iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili şikayet gelmedi"

Amasra Müessesesi'ndeki mekanize kazı sistemleri, merkezi gaz izleme sistemi, gaz ölçüm aletleri, ferdi kurtarıcılar, uyarı sistemleri, eğitim, denetim ve diğer önlemlere rağmen kazanın meydana geldiğini öne süren Mutlu, "Kazanın temel unsuru olarak kamuoyunda açıklanan bilirkişi raporunda, 'yetersiz ve etkisiz havalandırma sistemi, olayın meydana gelmesindeki en temel unsurdur' denilmektedir. Ayrıca bilirkişi raporunda açıklanan merkezi gaz izleme sistemi verilerinde metan gazının müteakip defalar uzun süre boyunca potansiyel patlayıcı seviyelere ulaşmasına rağmen ikaz ve alarm seviyelerinde maden ocağının kısmen dahi olsa boşaltılması yönünde önlem alınmadığı belirtilmiştir. Bu durumun izah edilebilecek bir yanı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yer altı kömür madenlerinde metan gazının yüzde 2'ye çıkması durumunda çalışmaların durdurulması ve alanın terk edilmesinin, tüm maden çalışanları için madenciliğin alfabesi olduğuna dikkati çeken Mutlu, "Alınan önlemlere rağmen bu kadar büyük çaplı kazanın meydana gelmesi; sıralı emniyet tedbirlerinde bir eksiklik, ihmalin olduğunu göstermektedir. Bu eksiklik işveren ve temsilcilerinin olup kazanın meydana gelmesinde çalışanlarımızın kusuru yoktur." diye konuştu.

Mutlu, maden kazalarının kader olmaktan çıkarılması için Amasra'daki maden kazasının nedenlerinin ortaya konulması, bu kazanın son olması için ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Sendika genel merkezinde iş kazalarını ve şikayetleri yerinde incelemek üzere iki teknik elemanın bulunduğunu bildiren Mutlu, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'yle ilgili 2022 yılı içinde sendikamız genel merkezine iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir şikayet gelmemiştir." bilgisini paylaştı.

- "PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyecekseniz söz vereceğim"

Komisyon Başkanı Yıldız, Mutlu'nun sunumunun ardından milletvekillerine söz verdi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, "Türkiye ne yazık ki bir savaş ortamına sürükleniyor, tam da seçime giderken savaş politikaları devreye sokuldu. Bu çatışmalı ortamda yaşamını yitiren yurttaşlar için üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum." sözleri üzerine tartışma yaşandı.

Oturumu yöneten Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Pekgözegü'ye, "Konuşmanıza müdahale etmek zorundayım. Türkiye'de savaş ortamı yok, Türkiye'de terörle mücadele var. Canlarını vererek, kanlarını akıtarak bu ülkeyi bizlere emanet eden aziz şehitlerimizin kemikleri sızlar." sözleriyle tepki gösterdi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı icra eden Türk ordusuna başarılar dileyerek "PKK terör örgütü, YPG terör örgütü, adı ne olursa olsun bu terör örgütlerinin Türkiye'de, dışarıda, içeride koruyucusu, kollayıcısı, savunucusu kim varsa hepsini yüz bin kere lanetliyorum. Hepsinin eli şehitlerin kanındadır." dedi.

Balta, Türkiye düşmanlarının maşası olmuş terör örgütlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti devletinin mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirterek "Bebek katillerine 'terörist' diyemeyen, savunmasız insanları katleden, bu ülkenin kardeşliğine kasteden Türkiye düşmanlarına karşı mücadelemiz devam edecektir." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Yıldız, Balta'nın konuşmasının ardından yeniden söz isteyen Pekgözegü'ye, "Serpil Hanım, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söyleyecekseniz size söz vereceğim." ifadesini kullandı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Yıldız toplantıya ara verdi.

- "Madenlerde işe başlayacaklar eğitime tabi tutulsun" önerisi

Toplantıda sunum yapan Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü de yer altı ve yer üstü maden işletmelerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda önerilerde bulundu.

Madenlerde denetimlerin önemine dikkati çeken Kütükçü, "Madenlerde görev yapan iş sağlığı ve güvenliği mühendisleri ile teknikerlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışmaları gerekiyor. Yani bu kişiler maaşlarını işverenden değil Bakanlıktan almalıdırlar. Böylece daha etkin denetimler sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Madende çalışacak işçilerin, yeraltındaki tüm ekipmanların bulunduğu bir eğitim ocağında 1 ay süreyle eğitime tabi tutulmasını ve eğitim sonunda sınavı geçenlerin işe alınması önerisinde bulunan Kütükçü, madenlerdeki iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin de yılda bir değil, 6 ayda bir yapılması gerektiğini aktardı.

Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tayfun Görgün ise sadece yasama, yürütme ve yargı kurumlarının çok iyi çalışmasıyla maden kazalarının önüne geçilebileceğini kaydetti. Görgün, madenlerdeki denetimlerin bağımsız kişi ya da kurumlarca yapılmasının önemine değindi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası adına Hukuk Müşaviri Hatice Salman da Komisyon üyelerine sunum yaptı.

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