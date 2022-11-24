'BİZ DE VARIZ!' Platformu kuruldu

MİTİNG KARARI ALINDI!

26 KASIM 2022 SAAT: 11:30 ANITPARK ANKARA

27 Ekim 2022 Tarihinde Gerçekleşen, Bağımsız Kamu Sendikaları, ve Kamu Sosyal Medya Grupları Buluşmasında, Kamu Çalışanlarının Gerçek Sorunlarının Ana Gündem Olduğu Toplantıda, aşağıda yazılı Maddelerde Mutabakata Varılarak, "Biz de Varız!" Platformu Kurulmuş ve Ortak Miting Kararı Alınmıştır.

Mitinge; Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonuna Üye Sendikalar (Anadolu Eğitim Sen, Bağımsız Enerji Sendikası, Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası, Bağımsız Büro Sendikası, Bağımsız Ulaştırma Sendikası, Bağımsız Yapı-İmar Sendikası, Bağımsız Haber Sendikası, Bağımsız Sağlık Sendikası, Birlik Sağlık Sendikası, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) ayrıca Adalet-Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası, Sivil Memurlar Sendikası, Tüm Sağlık Sen, Üniversite İdari Personel Sendikası, ve Kamu Aşçıları Derneği katılım gösterecektir.

Miting Gündem Konularımız;

1- Kamu Çalışanları için Vergi dilimlerinin %10'a sabitlenmesi,

2-Yardımcı Hizmetler sınıfının 1 defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması,

3- 3600 Ek göstergenin 1. Dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına verilmesi,

4-Sözleşmeli kamu çalışanlarının 4-A kadrosuna alınması, kamuda sözleşmeli istihdamına son verilmesi ve kadrolu istihdamın sağlanması,

5-Kamu çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde aylık ücret alması,

6- Kamu idarecileri ve yönetim pozisyonlarına 'Kariyer ve Liyakat' ilkesi gereği 'Sınav' ile atama yapılması,

7- Kamu çalışanlarının Özel Hizmet tazminatı ve ek ödeme oranlarına artı 40 puan eklenmesi,

8-Ulaşım, kira, gıda, aile ve çocuk yardımlarının günün koşullarına uygun verilmesi, giyim yardımlarının tüm kamu çalışanlarına verilmesi, giyim yardımlarının herkese bir asgari ücret karşılığında verilmesi,

9-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Cumhurbaşkanlığınca tüm kamu personelleri için merkezi olarak her kadro için her yıl yapılması,

10-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarından sonra yapılan mülakatın kaldırılması,

11-Görev tanımlarının her kadro için ayrı ayrı yapılması,

12-Yemek yardımının günlük 55 TL olarak verilmesi,

13-Sendika üyeliğinin E-Devlet üzerinden yapılması,

14-Mobbingle mücadele konusunda birlikte hareket edilmesi ve mobbing hattı kurulması,

15-Basın yayın iletişim ağı kurulması ve bültenler hazırlanması,

16-5510 sayılı kanun kapsamında 1 Ekim 2008 sonrası işe giren personellerin emekli maaşlarında yaşanacak kayıpların önlenmesi için 5434 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması,

17-Bayram ikramiyesinin kurban ve ramazan bayramlarında bir maaş tutarında tüm kamu çalışanlarına verilmesi,

18-Kamu çalışanlarının tamamı için atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin düzenlenmesi (Üniversiteler vb.)

19-Kamu personellerinin promosyon anlaşmalarının cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu çalışanları için merkezi olarak yapılması ve memur maaş zamları oranında 6 ayda bir güncellenmesi, ayrıca promosyon süresinin 3 yıl üst sınır olarak belirlenmesi,

20-Emekli aylıklarına ek ödeme ve tazminatların yansıtılması,

21-Fazla mesailerin ücretle karşılanması ve saatlik ücretin hesaplanmasında almış olduğu maaşın baz alınması,

"BİZ DE VARIZ!" PLATFORMU