Sahte hattan telefon şirketi sorumlu

Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle açılan cep telefonu hattı dolandırıcılıkların yanı sıra terör eylemlerinde de kullanılabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için uzmanlar vatandaşlara e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı hat olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulunuyor. Sürekli yapılan bu uyarıları dikkate alan ve Bursa'da yaşayan 37 yaşındaki Mahmut A. da e-Devletten kontrol yaptı.

"HATTI ALAN, KULLANAN, ARACILIK EDEN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Yaptığı sorgulama sonucunda adına bilgisi dışında cep telefonu hattı açıldığını öğrenen Mahmut A., izni ve bilgisi olmadan adına açılan hattın şaşkınlığını atlattıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. "Hiçbir yere imza atmadım, hiçbir abonelik sözleşmesi de yapmadım. Bu hatla kimse ile irtibat kurmadım. Hattı alandan, kullanandan ve aracılık eden herkesten şikayetçiyim" diyen Mahmut A.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİ İMZA SAHTECİLİĞİNİ BELİRLEDİ

Soruşturma kapsamında hattın İstanbul Kartal'da bir telefon şirketinden açıldığı tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya bilirkişi atayarak sözleşmedeki imzaların Mahmut A.'ya ait olup olmadığının incelenmesini istedi. Bilirkişi, imzaların müştekiye ait olmadığını belirledi.

"KİMLİĞİN SAHTE OLDUĞUNU BİLEMEYİZ"

Bu tespitin ardından telefon şirketinin sorumlusunun ifadesini şüpheli olarak aldı. Şirket sorumlusu ve sahibi Nazif U., telefon hattı için hazırlanan sözleşmenin şirketi tarafından hazırlandığını kabul etti. "Muhtemelen eski personellerimiz tarafından düzenlenmiştir. Onlar da verilen kimliğin sahte olup olmadığını bilecek konumda değillerdir" dedi.

SAHTE HAT İÇİN DAVA

Savcılık suçun ön ödemeye tabi olduğunu ve şüphelinin bin 650 liralık ön ödemeyi gerçekleştirmediğini ve suçlamayı da kısmen kabul ettiğini belirterek dava açtı. Sahte imzayla sahte hat çıkarılmasında şirket sahibin 'Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet suçundan 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Arzu Kaya