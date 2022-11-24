Elazığ'da evinde silah atölyesi kuran şüpheli tutuklandı
Elazığ'da evindeki silah atölyesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 10:13, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 10:14
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli V.B'nin, evinde kurduğu silah atölyesinde kurusıkı tabancaları teknik özelliklerini değiştirerek ateşli silah haline getirdiğini tespit etti.
Evdeki aramada ele geçirilen 4 tabanca, 25 parça tabanca tamiratında kullanılan muhtelif malzeme, namlu açmada kullanılan torna düzeneği, 2 av tüfeği, 3 mengene, 5 kabza, 3 tabanca üst kapağı, şarjör, 5 fişek ve 142 av tüfeği kartuşu ile 2 uyuşturucu tüketiminde kullanılan düzeneğe el konuldu.
Ekipler, 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan V.B'yi gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız