Sağlık Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 10:45, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 11:01
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin bütçeleri de ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız