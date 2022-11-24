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'Düzce adliye binamızın dış cephesi hariç herhangi bir şey yok'

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Düzce'deki deprem) Adliyemizin dış cephesinde olan dışında içeride herhangi bir şey yok. Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 11:34, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 13:32
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'Düzce adliye binamızın dış cephesi hariç herhangi bir şey yok'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesinin ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını, adliyenin pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Bozdağ, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören Düzce Adliyesinde incelemelerde bulundu, Vali Cevdet Atay ile Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmamasını diledi.

Bozdağ, "Bir yandan bunu söylerken, öte yandan da ülkemizde depremlerin bir gerçek olduğunu unutmadan deprem karşısında konut stokumuzu, altyapı ve üstyapımızı deprem mevzuatına uygun teknik bir şekilde yapılması gerekenleri yapma hususunda da büyük hassasiyet gösterdiğimizi buradan ayrıca ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve diğer konut projeleriyle son 20 yıl içerisinde önemli mesafe katettiğini belirten Bozdağ, bundan sonra da konut stokunun dönüştürülmesi, deprem mevzuatına uygun altyapı ve üstyapı oluşturulması konusundaki çabaların artarak süreceğini kaydetti.

Düzce Adliyesinde yaptığı incelemelerle ilgili konuşan Bekir Bozdağ, "Allah'a şükürler olsun adliyemizin dış cephesinde olan şey dışında içeride herhangi bir şey yok. Sadece bazı yerlerde dolaplarının yıkıldığını gördük ama binanın yapısında, ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını da gözlerimizle gördük." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığından teknik ekiplerin, adliye binasını incelediğini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ön inceleme yaptılar. Bundan sonra da ayrıca bir incelemeyi yapacaklar. Burada eksik ne varsa onları tamamlamak ve onları gidermek bizim vazifemiz. Ön rapora göre çıkan veriler önümüzdeki kısa sürede ne yapacağımızı bize gösteriyor ve onları hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İnşallah adliye binamız pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdürecek. Zaten şu anda da faaliyetlerini devam ettiriyor. Ama bazı tamirat, tadilat yapılması gereken yerler var. Arkadaşlarımız hafta sonu da çalışarak, pazartesiye kadar bütün bunları tamam ederek, Düzceli hemşehrilerimizin hizmetine yeniden sunacaklardır."

- "Ek bir adalet binası için çalışmayı başlattık"

Adalet Bakanı Bozdağ, adliyenin bulunduğu yerde bir adalet kompleksinin oluşturulması konusunu da değerlendirdiklerini dile getirerek, "Adliyemizin yanında bazı yerler var. Bunların tamamı Adalet Bakanlığına aktarılmak suretiyle Düzce iline bir adalet kompleksi kazandıracağız, ek bir adalet binasını da Düzce'mize kazandırmak için çalışmayı başlattık. Bundan sonra hep beraber bu çalışmayı da takip edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Bekir Bozdağ'a incelemelerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de eşlik etti.

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