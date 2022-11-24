HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Öğretmenler Günü mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin aydınlık yarınlara giden kararlı yolculuğunda, bayrağı daha yükseklere taşıyacak gençlerin, öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğine inandıklarını bildirdi.

Arslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerin gelişmeleri ve geleceği inşa etmelerinin temelinde, iyi eğitim almış bireylerin yetiştirilmesinin yattığını vurguladı.

Dünya üzerinde yaşayan tüm milletlerin dününde, bugününde ve yarınında her daim öğretmenlerin çok önemli bir yeri olduğunu aktaran Arslan, bir toplumun her alanda ilerleyebilmesi, yeni ufuklara yelken açabilmesi, kültürlü, özgüveni yüksek, alanında uzman, yeni nesillere örnek teşkil edecek bireylerin yetişmesi için eğitimin önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Sanayi, teknoloji, bilim, edebiyat, sosyal diyalog alanlarında iyi seviyelere gelmenin ve refah seviyesini artırmanın yolunun eğitimden geçtiğini belirten Arslan, konfederasyon olarak eğitim hayatının her aşamasındaki önemine inandıklarını, sürdürülebilir, atak ve etkin sendikacılığın gereği ve önemli bir ihtiyacı olarak eğitimlerde yeterliliğin önemini daima vurguladıklarını, ülkenin uzun vadeli ekonomik kalkınma potansiyelini belirleyen en önemli zenginliğinin iyi eğitilmiş insan kaynağı olduğuna inandıklarını bildirdi.

HAK-İŞ bünyesindeki eğitimlere değinen Arslan, şunları aktardı:

"Mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunu, ülkemizin geleceği için önemli buluyor, bu konuda daha kapsamlı reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ülkemizin müreffeh ve aydınlık yarınlara giden kararlı yolculuğunda bayrağı daha yükseklere taşıyacak olan gençlerimizin, öğretmenlerimizin ellerinde şekilleneceğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin en büyük yol göstericisi olan öğretmenlerimizin, yalnızca eğitimle sınırlı değil aynı zamanda öğrencilerimizin hayata bakışını da şekillendireceğini biliyoruz."

Arslan, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını, görevleri başında terör örgütleri tarafından şehit edilen, eğitim uğruna son nefesini veren öğretmenleri saygı ve minnetle andıklarını belirtti.