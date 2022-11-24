CHP'li Antmen, İHS'li PTT çalışanlarının devlet memuru kadrosuna alınmasını istedi

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PTT'de çalışan İHS'li personelin 2018 yılında çıkarılan KHK ile kadroya alındıklarını anımsattı.

Bu personellerin devlet memuru statüsünde çalıştırıldıklarını ancak devlet memuru olarak gösterilmedikleri için diğer memurlara göre 2 ila 3 bin lira daha düşük maaş aldıklarını dile getiren Antmen, aradaki bu ücret dengesizliğinin düzeltilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına bir yasa teklifi verdiklerini söyledi.

Antmen, İHS'li posta emekçilerinin devlet memuru olarak tanımlanmasını ve diğer memurlarla aynı ücreti almasını arzu ettiklerini belirterek, "Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının gereğini yapmasını bekliyoruz." dedi.