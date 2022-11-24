CHP'li Antmen, İHS'li PTT çalışanlarının devlet memuru kadrosuna alınmasını istedi
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, PTT'de kadroya alınan İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) personelin statülerinin devlet memuru olarak tanımlanması için TBMM Başkanlığına yasa teklifi verdiklerini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 12:42, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 12:00
Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PTT'de çalışan İHS'li personelin 2018 yılında çıkarılan KHK ile kadroya alındıklarını anımsattı.
Bu personellerin devlet memuru statüsünde çalıştırıldıklarını ancak devlet memuru olarak gösterilmedikleri için diğer memurlara göre 2 ila 3 bin lira daha düşük maaş aldıklarını dile getiren Antmen, aradaki bu ücret dengesizliğinin düzeltilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına bir yasa teklifi verdiklerini söyledi.
Antmen, İHS'li posta emekçilerinin devlet memuru olarak tanımlanmasını ve diğer memurlarla aynı ücreti almasını arzu ettiklerini belirterek, "Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının gereğini yapmasını bekliyoruz." dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız