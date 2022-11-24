Bakırköy'de İETT otobüsünün minibüse çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 12:39, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 12:49
İncirli Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, önce yolcu indirmek için yolda bekleyen minibüse çarptı, sonra da kaldırıma çıkıp bir kafenin duvarına vurarak durabildi.
Kazada, otobüs sürücüsüyle 3 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Öte yandın kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, minibüs sürücüsünün yolcuları indirdikten sonra trafik ışıklarında beklemesi yer alıyor. Daha sonra arkadan gelen İETT otobüsünün, minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp kafenin duvarına vurması görüntülere yansıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız