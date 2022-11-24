Ümit Özdağ'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biz Mansur Yavaş ile ilgili yaptığımız teklifi, Türkiye'nin gündeminde tutuyoruz." dedi.

Özdağ, partisinin Gaziantep il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kente sık sık geleceklerini söyledi.

Sığınmacıları, ülkelerine göndereceklerini dile getiren Özdağ, "Gaziantep'in, Suriyeli işgalinin yükü altında omuzlarına karabasan çökmüş bir insan gibi ezildiğini" öne sürdü.

Ümit Özdağ, hangi ilden milletvekili adayı olacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bu konuda henüz kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. Parti organlarımızda hiç kimsenin nereden nasıl aday olacağıyla ilgili bir toplantı yapmadık, netleştirmedik, 2 dönem Gaziantep milletvekilliği yaptım ve yine Gaziantep'ten milletvekili adayı olmayı arzu ederim ama milletvekili adayı olur muyum o da belli değil."

Özdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya ise "Biz Mansur Yavaş ile ilgili yaptığımız teklifi, Türkiye'nin gündeminde tutuyoruz. Bu konuda Mansur Yavaş'ı şartsız destekleyeceğimizi söyledik, hala da o sözümüzün arkasındayız." yanıtını verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.