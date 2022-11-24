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Adana'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından evinde pompalı tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 13:43, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 13:44
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Adana'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Abdullah T. ile eşi Müzeyyen T. arasında Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdullah T, eşi Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle vurdu, ardından kaçtı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üç çocuk annesi Müzeyyen T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlı Abdullah T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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