Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki gücü artacak

Bakanı Nebat, MB'nin faiz kararını değerlendirdi: Piyasa faizleri de inecek
Bakanı Nebat, MB'nin faiz kararını değerlendirdi: Piyasa faizleri de inecek
Faiz Kararı Sonrası Kredi'de Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredi'de Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?
Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı
ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı
ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
'Yeni doğan bebeklerde mayıs ayında SMA taraması başlattık'
'Yeni doğan bebeklerde mayıs ayında SMA taraması başlattık'
Cami ile istinat duvarı arasına düşen araçta 2'si öğretmen 3 yaralı
Cami ile istinat duvarı arasına düşen araçta 2'si öğretmen 3 yaralı
Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
'Düzce adliye binamızın dış cephesi hariç herhangi bir şey yok'
'Düzce adliye binamızın dış cephesi hariç herhangi bir şey yok'
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Eğitim-Sen açıkladı: İşte 21 bin 412 öğretmenin katıldığı anketin sonuçları
Eğitim-Sen açıkladı: İşte 21 bin 412 öğretmenin katıldığı anketin sonuçları
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı
Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı
MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
Bütçe maratonu, Genel Kurul'da 5 Aralık'ta başlayacak
Bütçe maratonu, Genel Kurul'da 5 Aralık'ta başlayacak
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Benzine zam, motorine indirim gelecek
Benzine zam, motorine indirim gelecek
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2 milyon kişi sorguladı
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2 milyon kişi sorguladı
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki gücü artacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Altay tankının seri üretim çalışmaları sürüyor, envanterdeki 100'den fazla tankın yetenekleri de artırıldı- Kara araçlarına yönelik en büyük projelerden biri olan Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında, 3 platform üreticisinin 8x8 araçları yarıştırılıyor- Ağır sınıf tekerlekli ve paletli insansız kara araçlarının geliştirilmesine gelecek yıl başlanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 14:12, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 14:13
Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki gücü artacak

Türk savunma sanayisi, yürüttüğü çalışmalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki gücünü artıracak.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından desteklenen 5. Kara Sistemleri Semineri'nde, güvenlik güçlerinin kara unsurlarının kullandığı ve kullanmaya başlayacağı sistemler ele alındı.

SASAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Coşkun, burada yaptığı konuşmada, üye sayılarının 260'a çıktığını ve sektör paydaşlarını kapsayıcı bir yaklaşımla desteklediklerini söyledi.

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü ihtiyacını karşılamak, sorunlarını çözmek ve temsil gücünü artırmak amacıyla 3 senelik stratejik planı yürürlüğe koymaya hazırlandıklarını bildiren Coşkun, "Gençleşen ve dinamikleşen ekibimizle ve daha çevik bir çalışma yaklaşımıyla yeniden yapılandırdığımız faaliyet alanlarımızla beraber geleceğe yön verecek teknolojilere ilişkin desteğimizi her zamankinden daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Kara Araçları Daire Başkanlığında görevli emekli Yarbay Kerim Serkan Simaiş, "Kara Sistemleri Sektörü" başlıklı sunumunda, Türk savunma sanayisi cirosu ve sektörün ihracatında ilk sırada kara sistemlerinin geldiğini anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemde yaptığı askeri harekatlarda alınan dersler ve yeni tehditler dikkate alınarak kara sistemlerinin evrildiğini ifade eden Simaiş, anti-tank mühimmatlarına karşı üretilen Akkor, Pulat, Kama gibi aktif koruma sistemlerinin geliştirilmeye ve envantere girmeye başladığını belirtti.

İnsansız hava araçlarındaki tecrübeyi insansız kara araçlarına yansıtmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Simaiş, yeni kuvvet çarpanı olarak insansız kara araçlarının muharebe sahasında yer almaya başladığını aktardı.

Yerli milli atış kontrol sistemleri, optik sistemler, silah ve insansız kule sistemleri, angajman otonomisiyle kara sistemlerinin ateş gücünü artırmayı hedeflediklerini dile getiren Simaiş, hareket kabiliyeti kapsamında da yerli ve milli güç gruplarının geliştirilmesi, süspansiyon ve hareket sistemleri ile hareket otonomisinin geliştirilmesi üzerinde durduklarını kaydetti.

Altay tankının envantere alınmasına yönelik çalışmaların Başkanlık tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Simaiş, şu bilgileri verdi:

"Bir tank üretmek ve bu tankı ihraç edilebilir hale getirmek çok kolay değil. Bununla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. T1 ve T2 tank konfigürasyonunda olmak üzere toplamda 250 adet tankın envantere alınmasına yönelik faaliyetler sürüyor. Bunlara ilave olarak Altay Projesi kapsamında bir adet, insansız kuleli Altay'ın da geliştirilmesi seri üretim paketine dahil edilmiştir ve bununla ilgili çalışmalar da yapılmaktadır.

Altay tankının envantere girmesine kadar geçecek süre içerisinde envanterindeki tank yeteneklerinin azalmaması ve cari olarak devam eden operasyonlarda ihtiyaç duyulan veya ihtiyaç duyulabilecek tank ihtiyacının karşılanması maksadıyla envanterdeki M60T ve Leopard 2A4 tanklarına, atış kontrol, zırh, aktifi koruma, uzaktan komutalı silah sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, tank lazer uyarı sistemi gibi birçok yetenek tanklara entegre edilmeye başlandı. 100'den fazla tankımız bu sistemlerle teçhiz edildi, şu anda Kara Kuvvetlerimizin hizmetinde görev yapmaya devam ediyor."

- İnsansız araçlar birliklerde

Kara araçlarına yönelik en büyük projelerden biri olan Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi'nde prototip ürünlerin yarıştırılmasının öngörüldüğünü ifade eden Simaiş, "3 platform üreticisinin 8x8 araçlarının yarıştırma faaliyetleri başladı, devam ediyor." dedi.

Envanterdeki zırhlı muharebe araçlarının modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü anlatan Simaiş, paletli/tekerlekli silah taşıyıcı araçların da Kara Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinin kullanımına sunulduğunu belirtti.

Hafif sınıf insansız kara araçlarının belli sayılarda envantere alındığını ve güvenlik güçlerinin geri bildirimleriyle geliştirilmeye devam edildiğini dile getiren Simaiş, orta sınıftaki araçların da farklı birliklerde denendiğini bildirdi.

Kerim Serkan Simaiş, ağır sınıfta mevcut araçların insansızlaştırılması ve yeni araçlar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Simaiş, ağır sınıf tekerlekli ve paletli insansız kara araçlarının geliştirilmesine de gelecek yıl başlanacağını kaydetti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'Yeni doğan bebeklerde mayıs ayında SMA taraması başlattık'
'Yeni doğan bebeklerde mayıs ayında SMA taraması başlattık'
Sağlık Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Sağlık Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
Deprem beklendiği yönünde provokatif paylaşım yapan hesaplara yasal işlem
Deprem beklendiği yönünde provokatif paylaşım yapan hesaplara yasal işlem
MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası

Bu Habere Tepkiniz

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanlığı 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara ilişkin takvimi açıkladı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde açıklandı
Öğretmenler gününe özel 25 TL anında indirim

Öğretmenler gününe özel 25 TL anında indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Ogretmenime-Ozel-indirim.html
Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

https://easycep.com/sayfa/easycep-ogretmenler-haftasi-30?utm_source=display&utm_medium=memurlarnet&utm_campaign=ogretmenler_gunu_kampanyasi&utm_content=660x330
Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tartışmaların, eylemlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden Baş/uzman Öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sorularına ilişkin tartışmalara yol açmıştır.
Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek
Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Kitap şöleni coşkuyla başladı

Kitap şöleni coşkuyla başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve yazarlarının yer aldığı 'Kitap Günleri', kalabalık ve coşkulu bir törenle açıldı. 