Bakanı Nebat, MB'nin faiz kararını değerlendirdi: Piyasa faizleri de inecek
Bakanı Nebat, MB'nin faiz kararını değerlendirdi: Piyasa faizleri de inecek
Faiz Kararı Sonrası Kredi'de Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredi'de Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?
Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı
ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı
ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
'Yeni doğan bebeklerde mayıs ayında SMA taraması başlattık'
'Yeni doğan bebeklerde mayıs ayında SMA taraması başlattık'
Cami ile istinat duvarı arasına düşen araçta 2'si öğretmen 3 yaralı
Cami ile istinat duvarı arasına düşen araçta 2'si öğretmen 3 yaralı
Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
'Düzce adliye binamızın dış cephesi hariç herhangi bir şey yok'
'Düzce adliye binamızın dış cephesi hariç herhangi bir şey yok'
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Eğitim-Sen açıkladı: İşte 21 bin 412 öğretmenin katıldığı anketin sonuçları
Eğitim-Sen açıkladı: İşte 21 bin 412 öğretmenin katıldığı anketin sonuçları
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı
Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı
MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
Bütçe maratonu, Genel Kurul'da 5 Aralık'ta başlayacak
Bütçe maratonu, Genel Kurul'da 5 Aralık'ta başlayacak
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Benzine zam, motorine indirim gelecek
Benzine zam, motorine indirim gelecek
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2 milyon kişi sorguladı
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2 milyon kişi sorguladı
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 15:13, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 15:31
Yazdır
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm öğretmenlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm öğretmenlerimize şahsım, eşim ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda şehit olan Arzu Özsoy ile Karkamış'ta şehit edilen Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Vatanına ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmek uğruna canlarını feda eden öğretmenlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmayı görev addediyorum. Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Biz, öğretmenlerimizle var olduk, bugünlere geldik. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Biz onlarla buralara tırmandık. Durup dururken olmadı.

Bir hocama öğrencisinin mektubundaki giriş cümlesi çok önemliydi. "Varlık sebebim, muhterem hocam". İşte burası çok önemli. Bugün hatıra ormanı içerisinde açılışı yapılan şehitler anıtı ve abidesini öğretmenlerimize şükran borcumuzun mütevazı bir ifadesi olarak görüyorum. Sergiledikleri fedakarlıkla milli eğitim tarihimize adlarını şanla şerefle yazdıran 192 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz.

Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyor. Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne idüğü belirsiz birileri var. Bundan rahatsızlar. Milli İstihbarat, Silahlı Kuvvetler, polis teşkilatı niye kalkıp da bu insanlarla uğraşıyormuş. Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı, polisiyle, askeriyle, güvenlik güçleriyle orada olacak. Bunu bugün söylemiyoruz, Gabar'da da olacağız, Cudi'de de olacağız, Tendürek'te de olacağız, velhasıl nerede varsa orada olacağız.

Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Evlatlarımızı 780 bin kilometrekarenin hiçbir karışında terörün olmadığı, terör tehdidinin bulunmadığı bir Türkiye'de yaşatmakta kararlıyız. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun diyorum.

Yine bu anlamlı günde, bu gün münasebetiyle uzun yıllar ülkemize aşkla hizmet etmiş emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum.

Şahsım adına üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime şu anda ebediyete intihal etmiş tüm öğretmenlerime ve hayatta olanların tek tek ellerinden öpüyor, hocalarımın da cennetiyle, cemaliyle rabbim şereflendirsin diyorum.

Anadolu'nun kutup yıldızlarından Hacı Bektaşı Veli hazretleri, madde karanlığı akıl nuru ile, cehalet karanlığı ilim nuru ile, nefis karanlığı marifet nuru ile, gönül karanlığı da aşk nuru ile aydınlanır diyor. Gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz gelir. Bizim kültürümüzde öğretmen sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen, bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen, öğrencisine değer katan, kendisine emanet edilen o körpe dimağları en güzel şekilde yetiştiren, terbiye eden bir gönül işçisidir. Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmen, aynı zamanda örnek alınacak, izinden gidilecek, tuttuğu ışıkta yürünecek bir rol modeldir.

Bu hakikati merhum bir hocamız "öğretmen olmak bir cana dokunmaktır" ifadesiyle dile getiriyor. Nitekim hepimizin hayatında kendisine örnek aldığı, tavsiyeleriyle ufkunu açan, sıkıntılı günlerinde elinden tutan, zorluklar karşısında yüreklendiren, asla unutamadığı bir öğretmeni muhakkak vardır. Birçoğumuz öğretmenlerimiz sayesinde ülkeye, millete hizmet etmeyi, fedakarlığı, sabrı, tahammülü öğrendik. Bu vasıflarıyla öğretmenlerimiz eğitim-öğretim sistemimizin temel yapı taşları olma yanında karakterlerimizin de mimarlarıdır. Anaokuluyla birlikte 13 yıl boyunda sabırla emek vererek evlatlarımızı üniversite kapısına veya hayata atılma safhasına getiren öğretmeni dışlayan bir sistemin başarılı olma şansı yoktur.

Türkiye bizden önce bunun sancısını derinden yaşamış bir ülkedir. Milletin emanetini yüklendiğimiz günden itibaren eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye büyüdükçe, Türkiye'nin şartları ve imkanları çoğaldıkça bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. Son 20 yıldır öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapabilmeleri için tarihi nitelikte pek çok adımlar attık.

Ülkemizin 81 vilayetine anaokuluyla, ilkokuluyla, lisesiyle, üniversitesiyle, her seviyede çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayarak ülkemizin uzun yıllardır kanayan en büyük yarası olan kalabalık sınıf meselesini çözüme kavuşturduk. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. Yine öyle hatırlıyorum ki 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı ama şimdi sayı 20'nin altına indi. Bu durup dururken olmadı. Bu bir azmin, bir gayretin neticesinde oldu. Bizim çektiğimiz çileyi bu nesil çekmesin istedik. İstedik ki bu yavrularımız en ideal şekilde yetişsin ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 13'e indirdik. Okullarımızı bakımsızlıktan kurtararak spor salonundan kütüphanesine, laboratuvardan akıllı tahtasına kadar her alanda en modern imkanlarla donattık.

Eğitimin altyapısını bu derece büyütürken elbette eğitimi vazgeçilmez unsuru öğretmenlerimizi de ihmal etmedik. Bugüne kadar toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Bir başka ifadeyle, halen görev başındaki 100 öğretmenden 75'inin atamasını biz yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçede aslan payını eğitime ayırdık. 20 yıl önce eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı. Yükseköğrenim dahil eğitime ayrılan bütçeyi 304 milyar liraya çıkardık. Nereden nereye.

Halihazırda görüşmeleri devam eden önümüzdeki yıl için eğitim bütçesini 651 milyar lira olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde de eğitim alanında ihtiyaçlara ve beklentilere uygun şekilde gereken adımları atmayı sürdüreceğiz.

Eğitim öğretim, idareyi maslahatçılıkla, yani böyle gelmiş böyle gider anlayışıyla yürütülebilecek bir faaliyet değildir.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Bakan Kirişci: Eli öpülesi çiftçilerimiz sayesinde ürün sıkıntısı yaşamadık
Bakan Kirişci: Eli öpülesi çiftçilerimiz sayesinde ürün sıkıntısı yaşamadık
Şentop, Bakan Özer ve 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti
Şentop, Bakan Özer ve 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti
Ümit Özdağ'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması
Ümit Özdağ'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması
CHP'li Antmen, İHS'li PTT çalışanlarının devlet memuru kadrosuna alınmasını istedi
CHP'li Antmen, İHS'li PTT çalışanlarının devlet memuru kadrosuna alınmasını istedi

Bu Habere Tepkiniz

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanlığı 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara ilişkin takvimi açıkladı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde açıklandı
Öğretmenler gününe özel 25 TL anında indirim

Öğretmenler gününe özel 25 TL anında indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Ogretmenime-Ozel-indirim.html
Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

https://easycep.com/sayfa/easycep-ogretmenler-haftasi-30?utm_source=display&utm_medium=memurlarnet&utm_campaign=ogretmenler_gunu_kampanyasi&utm_content=660x330
Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tartışmaların, eylemlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden Baş/uzman Öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sorularına ilişkin tartışmalara yol açmıştır.
Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek
Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Kitap şöleni coşkuyla başladı

Kitap şöleni coşkuyla başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve yazarlarının yer aldığı 'Kitap Günleri', kalabalık ve coşkulu bir törenle açıldı. 