TDV'den Öğretmenler Günü'nde 'Hediyem Kitap Olsun' etkinliği

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu, Vakfın gönüllüsü Dünya Şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp ile oyuncu ve sanatçı Necip Karakaya'nın katılımıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte, öğretmenlerle bir araya gelindi.

Genel Müdür İzani Turan, Vakfın görevli ve gönüllüleri, ziyaret ettiği eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmen Günü'nü kutladı. Ardından "Hediyem Kitap Olsun" kampanyası kapsamında okuldaki tüm öğretmenlere İslam klasiklerinden biri olan 3 ciltlik 'Riyazu's Salihin' eseri hediye edildi. Okul kütüphanesine de kitap desteği verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada öğretmenlerin mukaddes bir vazifeyi yerine getirdiğini belirterek, tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı; görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir" diyen Turan, "Allah sizlerden razı olsun. İnsanı inşa eden sizlersiniz. En yüksek rütbedeki kişilerin onu eğiten, yetiştirenlerin arkasında bir öğretmenin var olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz hem müteşekkiriz hem de size dua ediyoruz" dedi.

Genel Müdür Turan, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız ile iş birliği içerisinde 'Hediyem Kitap Olsun' sloganıyla başlattığımız kampanya kapsamında Sincan'daki bir ilkokuldayız. Bugünün anlam ve önemine binaen 50 öğretmenlerimize 'Riyazüs Salihin' eserini hediye ettik. Ayrıca okul kütüphanesine kitap desteğinde bulunduk. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz güle güle okusunlar" diye konuştu.

Turan, kampanya kapsamında hayırseverler tarafından emanet edilen Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan eserleri, okumak isteyip de kitaba ulaşamayan kişilere, okullara, Kur'an kurslarına, huzurevlerine, cezaevlerine, kadın sığınma evlerine, sevgi evlerine, kütüphanelere, gençlik ve kültür merkezlerine ulaştırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Turan, kitap bağış kampanyasına KİTAP yazıp 5601'e SMS göndererek 25 TL bağışta bulunulduğu gibi, bagis.tdv.org web adresinden ya da TDV Mobil Bağış uygulamasından "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasına destek verebildiğini aktardı.

"Başarımı ilkokul öğretmenime borçluyum"

TDV gönüllüsü Dünya Şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise öğretmenlerin saygı duyulması gereken kişiler olduğunu vurgulayarak, "En saygı duyacağımız kişiler anne- baba ve öğretmenlerimizdir; çünkü onlar bizim için çok kıymetliler, çok önemliler. Anne -baba çocuğunu iyi yere getirmek için çalışıp çabalar; öğretmenler de iş güç sahibi olsun, daha güzel yerlere gelsin, ailesine hayırlı evlat olabilmesi için her şeyi öğretmeye çalışırlar. Ne mutlu onlardan bir şeyler öğrenmek isteyen öğrencilere" ifadelerini kullandı.

Hayatındaki dönüm noktasında ilkokul öğretmeninin olduğunu anlatan Kayaalp, şunları söyledi: "Benim güreşe başlamamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi bana yol gösteren bir ilkokul öğretmenimin olması. Ben 8 yaşında iken ilkokul öğretmenim 'sen güreşçi olabilirsin, senin yapın müsait' dedi. Ben de güreşçi olmayı çok istiyordum. Öğretmenimin ısrarı güreşe başlamama vesile oldu. Ben öğretmenim sayesinde güreşe başladım, ülkeme birçok altın madalya kazandırdım. Öğretmenler yol göstericidir. Çünkü ben onu yaşadığım için biliyorum."

"İlim adamları zikredildiğinde akla öğretmenleri gelir"

TDV gönüllüsü sanatçı ve oyuncu Necip Karakaya da Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı Hediyem Kitap Olsun kampanyasının önemine vurgu yaparak, Öğretmenler Günü'nde eğitimcilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Karakaya, "Çok büyük alimlerden bahsederiz. Sizler de derslerinizde çok büyük ilim adamlarından, çok büyük bilimsel gelişimler sunan ümmeti Muhammed'e ya da insanlığa tesirli olan insanlardan bahsedersiniz. Ama onların hiçbirinin anne babasını zikretmesiniz hep hocalarını anlatırsınız. Elbette aile çok kıymetlidir lakin öğretmen çok çok önemlidir" sözlerini ekledi.

Sincan Milli Eğitim Müdürü Rabia Demirbaş da Öğretmenler Günü'nde hediye edilen kitaplardan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "En değerli hediye kitaptır. Türkiye Diyanet Vakfı'na bu destekledikleri için teşekkür ederiz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, vatanımızı daim etsin" dedi.

Etkinlik, öğretmenlere kitapların hediye edilmesi, okul kütüphanesine kitapların yerleştirilmesi ile son buldu.