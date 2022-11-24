8 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf astsubay 10 şüpheli gözaltında
Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 16:21, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 16:22
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 muvazzaf astsubay, 1 emekli albay ve 1 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Tekirdağ, Kayseri, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Erzurum'da şüphelilere yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce gözaltına alınan 10 zanlının işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız