Okul müdürü, resimlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için sergiliyor

Doktor İlhami Tankut İlkokulu Müdürü Sebahattin Şahin'in resim sergisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergiye, sanatseverler ilgi gösterdi.

Şahin, AA muhabirine, iki yıldır yaptığı eserlerle, maddi zorluklar yaşayan öğrencilere katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi.

Ana branşının sınıf öğretmenliği olduğunu ancak uzun yıllardır resimle uğraştığını belirten Şahin, "Bu çalışmaları değerli kılmak için sergimi açtım. Öğretmenliğin ne kadar değerli bir meslek olduğunu hatırlatmak ve bu eserlerle öğrencilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için destek vermeyi hedefliyorum. Uzun zamandır resim yapıyordum. Yaptığım resimler artık çocuklar adına yararlı olsun istiyorum." diye konuştu.

Serginin 19 yağlı boya tablodan oluştuğunu aktaran Şahin, her bir eserinde dünyaca ünlü ressamların tablolarını kendi bakış açışıyla yorumladığını anlattı.

Şahin, ekonomik şartların bazı aileleri ve öğrencileri zorladığını vurgulayarak, "Maddi imkansızlıklar bazen öğrencilerimizin içindeki ışığı yok edebiliyor. Ben de bir nebze olsun buna engel olmak için iki yıllık çalışmalarımı öğrencilerim için feda ediyorum. Hepsine helal olsun." ifadelerini kullandı.