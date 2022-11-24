Sürpriz ekrana yansıdı, Vali gözyaşlarını tutamadı

Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen törenle kutlandı. Törende kürsüye gelen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, öğretmenliğin önemine vurgu yaparak, "Ülkece çocuklarımızı yarınlara çok daha iyi hazırlamak gibi bir hedefimiz var. Bu anlamda özellikle kurumları iyileştirme noktasında elimizden geleni yerine getirmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin çok değerli katkılarıyla bunu yapıyoruz. Eğitimi sadece materyaller, laboratuvarlar oluşturmaz. Öğretmenlerimizin o çok değerli katkılarıyla eğitim oluşur. Kendilerine tekrar minnettarız" dedi.

Vali Hatipoğlu konuşmasının ardından sahneden ayrılırken, kendisi için hazırlanan sürpriz ekrana yansıdı. Korgan İmam Hatip Ortaokul ve Lisesinden Türkçe ve Edebiyat Öğretmeni Süleyman Şafak, program için özel hazırlanan videoda Vali Hatipoğlu ile olan okul anılarını anlattı. Öğretmenini yıllar sonra ekranda gören Vali Hatipoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Programın sonunda, adaylıklarını tamamlayan öğretmenler yemin etti. Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı oratoryo gösterisi sergilendi.