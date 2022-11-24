Kabakları üniversiteliler yetiştirdi, tatlısını öğretmenler yedi

Okul Dışı Öğrenme Topluluğu üyesi öğrencilerin İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesinin bahçesinde yerli tohumdan yetiştirdiği bal kabaklarıyla üniversitenin aşçıları tarafından tahinli kabak tatlısı hazırlandı.

Yetiştirilen 250 kilogram kabaktan hazırlanan 1000 kişilik tatlı, şölende öğretmen ve öğrencilere ikram edildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da şölene katılarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, kabak tatlısının tadına baktı.

Topluluğun danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Özyıldırım, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü için topluluk üyesi öğrencilerle birlikte kabak yetiştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının öğrencilerin okullarına daha çok sahip çıkarak okul dışı etkinliklere katılması olduğunu belirten Özyıldırım, "Öğretmenler Günü'nü burada birlikte kutlamak ve misafirlerimize tatlı ikram etmek istiyoruz. Bu amaçla bunu gelenekselleştirdik." dedi.

Topluluk Başkanı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Batuhan Balta da fakültenin arka bahçesinde yetiştirdikleri kabakları dekanlığın yardımıyla hazırlatıp öğretmenlerine sunduklarını belirtti.

Yetiştirdikleri kabakları öğretmenlerine ikram etmekten memnun olduklarını dile getiren Balta, "Amacımız her 24 Kasım'da biz öğretmen adaylarının yetiştirdiği kabakları öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza sunmak. Umarım bizden sonra gelen öğrencilerle de bu şölen devam eder." diye konuştu.