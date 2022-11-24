Ömer Çelik açıkladı: YKS tarihi değişecek mi?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "(YKS tarihi) Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 18:55, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 19:23
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"(YKS tarihi) Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez."
"Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız