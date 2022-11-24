Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 20:33, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 22:07
Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personelin gözü kadro düzenlemesinde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemeye ilişkin, Kabine Toplantısı'nı işaret etti.
Bakan Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız