Bakanlıktan 'sözleşmeli personele kadro' açıklamasına düzeltme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmeli personelle ilgili düzeltme yapılarak, "Sayın Bakanımız, sözleşmeli personel düzenlemesini Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın açıklayacağını söylemedi, düzenlemenin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi." denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 20:33, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 20:34
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmeli personelle ilgili düzeltme yapılarak, "Sayın Bakanımız, sözleşmeli personel düzenlemesini Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın açıklayacağını söylemedi, düzenlemenin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız