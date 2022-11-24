TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 'bıçak parası' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, sağlık sisteminde geçmişte yaşanan sıkıntılara değinerek, vatandaşların bugün sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu söyledi.

Geçmişte sağlık karnelerinde vize sorunu yaşandığını, insanların hastanelerde muayene olmak için uzun kuyruklarda beklediğini, ilaç almak için sıkıntılar yaşadığını anımsatan Yegin, "Siz kan alma grupları, kan verme grupları nedir bilir misiniz? Bunlar yaşanmış şeyler." dedi.

Vatandaşların ameliyat olmak için de sıkıntı çektiğini belirten Yegin, "Ameliyat mı olacaksın? Nasibin varsa gün almışsan sakın boş gelme, memleketten tereyağı, peynir getir ama bitmez... 'Bıçak parası' diye bir şey vardı, hazırlıklı gelin." ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Özkan, Yegin'in eskiden ameliyat için "bıçak parası" alındığına dair ifadelerine tepki göstererek, "Saçmalıyorsun, meslek ahlakına hakaret edemezsin. Böyle ahlaksızlık olmaz, mesleği itham ediyorsunuz." dedi.

Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, tartışmanın uzaması üzerine, "Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Komisyonu engellemeye mi çalışıyorsunuz? Başkalarının konuşmasından çekiniyor musunuz? Niye o zaman engellemeye çalışıyorsunuz? Bir dinleyin cevap verilecek bir şey olursa arkadaşlarımız cevap verir." ifadelerini kullandı.