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Malezya Başbakanı, Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, halka hitap ettiği sırada, seçim zaferini tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasını canlı yayında Malezyalılara dinletti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 22:46, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 22:48
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Malezya Başbakanı, Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti

Enver İbrahim'in konuşmasına ara vererek Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını söylemesi üzerine salonda alkış sesleri yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Enver İbrahim, "İlham vericisiniz ve zor zamanlarda iyi bir kardeşimiz olarak yanımızda oldunuz. Malezya ile Türkiye arasındaki ikili ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın Türkiye ziyaretinde Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti kendisine ilettiğini aktaran İbrahim, "Ayrıca Kral Abdullah, ikili ticari, askeri, eğitim ve kültür alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini de söyledi. Ben de kişisel olarak engin tecrübelerinizden, özellikle de hem uluslararası hem de içeride tehdit olmayı sürdüren terörle mücadele konusunda yararlanmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Hastanede yattığı 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği desteği hatırlatan İbrahim, "Sayın Cumhurbaşkanı, daha da fazla ileriye gidelim. Anlaşmalar ve mutabakatlar imzaladık. Bence bu iş birliklerini daha da geliştirme ve ülkelerimizin bu destek ve taahhütlerden daha da fazla faydalanmasının zamanı." dedi. İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tebrik etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"İş birliğimizin daha da güçleneceğinden eminim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise liderliğindeki koalisyonun seçimlerdeki zaferi ve başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim'i kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Kabine listenizi oluşturma çabalarınızın başarıyla sonuçlanarak, hükümetinizin bir an önce göreve başlamasını temenni ediyorum. İslam coğrafyasının iki kanadında yer alan ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkileri, selefinizin temmuz ayındaki Türkiye ziyaretinde 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' seviyesine yükselttik. Kral Sultan Abdullah'ın ağustos ayında ülkemizi ziyaretinde ise mükemmel ilişkilerimizi taçlandırdık. Yakın iş birliğimizin hükümetiniz döneminde karşılıklı güven ve halklarımızın menfaatleri temelinde daha da güçleneceğinden eminim. Savunma sanayi, yerel paralarla ticaret, finans, eğitim, terörle mücadele alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeline sahibiz. Dost ve kardeş Malezya'yı, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği coğrafyasında önemli bir ortak olarak görüyorum. Bu bağlamda işbirliğimizi ve dayanışmamızı uluslararası platformlarda da sürdürmemiz ortak menfaatimizedir."

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