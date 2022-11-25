Bakanlığın adrese teslim ihalesi tepki oluşturuyor

Kamuda çağrı merkezi ihaleleri rekabetin en yoğun olduğu alanların başında geliyor.

Ancak bir çok Bakanlık, personelin çalışacağı lokasyon ve teknik malzemenin temini gibi maddeleri ihale şartnamelerine koyarak bir çok firmanın daha baştan ihaleye girmesini engelliyor.

Superhaber.tv'de yer alan habere göre, bu konudaki sorunlu ihalelerden birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaşandı.

Kamuda onlarca kuruma iş yapan bir firma, rekabet ortamındaki ihaleyi kazanamayınca yani elenince, Kamu İhale Kurumuna şikayette bulundu ve ihalenin iptalini sağladı. Ancak Bakanlık çağrı merkezi ihalesini, elenen firmaya verebilmek için bu kez de Türksat üzerinden ihaleye çıktı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre düzenlenmesi gereken ihale, KİK kararından hemen sonra Türksat üzerinden adrese teslim şartlarla yeniden ihaleye çıkılıyor. Ancak bu şartlarda ihaleyi sadece işi yürüten P. adlı firma alabiliyor.

25 Kasım 2022 tarihinde yapılacak ihaleye katılmak isteyen diğer firmalar, sektördeki baskıcı ve tekelleşme çabalarının engellenmesini, rekabetçi ve yasalara uygun bir düzlemde ihaleye çıkılmasını bekliyor.