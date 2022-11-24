Düzce'de ağır hasarlı 71 bina 'acil' yıkılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 23:58, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 00:01
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız