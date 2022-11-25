25 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
25 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı ile "TRT World Citizen Ödülleri" törenine katılacak.
(İstanbul/11.00/19.00)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(Ankara/10.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası 15. Eyüpsultan Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/14.00)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TES-İŞ 12. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen İrfan Kabaloğlu'nu ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2023 yılı bütçesi ele alınacak.
(TBMM/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan Ulaştırma ve Dışişleri Bakanları 3'lü Toplantısı'na katılacak.
(Kazakistan)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenecek "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması" toplantısında konuşacak, STK ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.
(Van/14.00/16.30)
SPOR
1- 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar'da B Grubu'nda Galler-İran, İngiltere-ABD ve A Grubu'nda Katar-Senegal, Hollanda-Ekvador maçlarıyla devam edilecek.
(Ar Rayyan/13.00/Al Khor/22.00/Doha/16.00/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Altaş Denizlispor-Bodrumspor maçıyla başlayacak.
(Denizli/20.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.
(Bologna/22.30)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. haftanın ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
(Hatay/15.00)
6- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yollarını ayırdıkları A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski başantrenörü Giovanni Guidetti'yle basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/12.30)
7- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek; siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İstanbul/15.00/17.00)
8- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
(İstanbul/16.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız