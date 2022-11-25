İzmir'deki darbe girişimi davasının yeniden yargılamasında cezalar belli oldu

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu, 280 sanık hakkındaki davada, 21 Mayıs 2018 tarihinde 137 sanığa ceza verildi. Aralarında dönemin Ege Ordusu kurmay başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan, Bornova 57'nci Topçu Tugay eski komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Foça Batı Görev Grup eski komutanı tuğamiral Yaşar Çamur, Ege Deniz Bölge eski komutanı tuğamiral Süleyman Manka'nın da aralarında bulunduğu 104 sanık hakkında, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan ile albay Ramazan Elmas'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık için ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi. FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan da 31 sanık 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında duruşmanın sivil sanıklarından Hülya Birlik ile tuğgeneral Hakan Eser'in de bulunduğu 10 kişi ise tahliye edildi. Davanın itirafçılarından olan 'Şapka' takma isimli albay Hakan Bıyık ile 'Kuzgun' takma isimli tuğamiral Halil İbrahim Yıldız da ceza aldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan iki itirafçının cezaları daha sonra 16 yıl 8 ay hapse indirildi. 143 sanığın dosyası ise ayrıldı.Yerel mahkemenin verdiği kararlara yapılan itirazların ardından dosya istinafa gitti. İtirazları inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi tarafından 2020 yılının Şubat ayında Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki salonda yapılan duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine, tutukluluk hallerinin devamına oy birliğiyle karar verdi.

60 SANIĞIN CEZASI ONANDI

İstinaf kararının ardından dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Dosyayı görüşen Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi geçtiğimiz nisan ayında 'Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme', 'Anayasayı ihlal' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından cezalandırılan 60 sanığın cezasını onadı. Cezaları onanan sanıklar arasında eski korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, eski tuğgeneral Mehmet Nuri Başol, eski tuğamiraller Süleyman Manka ve Erdal Ergün de bulunurken, kararda yargılamanın usule ve kanun olarak uygun olarak yapıldığı, vicdanı kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı vurgulandı.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, 80 sanık hakkında ise hükmün açıklandığı oturumda sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından cumhuriyet savcısının yeniden söz alarak bir kısım taleplerde bulunduğunu belirtti. Bu talepler sebebiyle sanıklara ve avukatlarına, savunmalarının hazır olup olmadığının sordurulması, sanıklara da son sözlerinin yeniden sorulması gerektiği vurgulandı. Yargılama kurallarına uyulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle aralarında eski tümgeneraller Ahmet Cural, Memduh Hakbilen, eski tuğgeneral Veyis Savaş ile eski tuğamiral Yaşar Çamur'un da aralarında olduğu 80 sanık hakkındaki kararın usulden bozulmasına hükmetti.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi kararda, eski tuğgeneral Nihayet Ünlü hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülüp 'Anayasayı ihlal' suçundan mahkumiyet kararı verildiği gerekçesiyle sanığın tahliyesine hükmetti. Kararda 4 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ceza verilmesi gerekirken 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ceza verildiği, 2 sanık hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan fazla ceza tayini uygulandığına karar vererek cezaların bozulmasına hükmetti.

27 SANIK HAKKINDA İNDİRİM UYGULANDI

Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında sanıklar bugün yeniden İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Celsede son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu. Savunma yapan avukatlar da yine müvekkillerinin beraatini istedi. Sanıklara sözlerinin sorulmasının ardından karar açıklandı. 46 sanıkla hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezaları tekrarlanırken, 27 sanığın cezasında da indirim uygulandı. Heyet, aralarında eski tümgeneraller Ahmet Cural'ın da bulunan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan 22 sanığın cezaları 7 yıl 6 ay ila 10 yıla düşürdü. Önceki yargılamada 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın cezası 'silahlı terör örgütüne üye olma' olarak değiştirilirken, cezaları da 7 yıl 6 ay ve 11 yıl 3 ay hapis cezasına çevrildi. Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan bir sanığın cezasını 'örgüte yardım' suçuna çevirip cezayı da 2 yıl 1 aya indirdi.

ŞAPKA VE KUZGUN'UN CEZALARI DEĞİŞMEDİ

Önceki yargılamada 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay'da bozulan eski tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün beraatine karar verilirken, aynı suçtan ceza alan başka bir sanığın cezası ise indirim uygulanarak müebbet hapse çevrildi. Yargıtay tarafından aralarında eski tümgeneral Memduh Hakbilen, eski tuğgeneral Veyis Savaş, eski tuğamiral Yaşar Çamur'un da bulunduğu 46 sanıkla ilgili verilen cezaların bozulmasını üzerine mahkeme heyeti, sanıklara yeniden 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Darbe girişiminden sonra itirafçı olan 'Şapka' takma isimli albay Hakan Bıyık ile 'Kuzgun' takma isimli tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, bir kez daha 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.