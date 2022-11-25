Çin'de Kovid işkencesi: Fabrika çalışanları polisle çatıştı

Çin'de, günlük vaka sayısının "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktığı kaydedilirken, ağır karantina şartları nedeniyle ülkede tansiyon yükseldi. Akıllı telefon markası iPhone'un en büyük fabrikasının yer aldığı Zhengzhou kentinde, fabrika çalışanları, salgın kaynaklı düşük kalitede çalışma şartları ve işverenle yaşanan ihtilaflar nedeniyle sokağa döküldü. Ekim ayında Zhengzhou'da Kovid-19 vakalarındaki artış yüzünden Apple için iPhone telefonları üreten Foxconn şirketi, şehirdeki fabrikasında katı kurallar uygulamaya başladı ve tesisin dışarıyla bağlantısını kesti. Karantina sırasında fabrikada yaşamak zorunda kaldıklarını ve tesisten ayrılamadıklarını belirten işçiler, kötü muamele gördükleri, yiyecek kıtlığı yaşadıkları ve kendilerine vadedilen ödemeyi alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Çin güvenlik güçleri, çalışanlara çok sert müdahalede bulundu. Ortaya çıkan görüntüler meydan muharebelerini andırırken, Pekin yönetimi kontrolü sağlamak için kent genelinde geçici süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

FİRAR ETTİLER

Kovid vakalarının artması nedeniyle fabrikada geçen ay karantina uygulanmış, bazı işçiler fabrikadan kaçıp evlerine dönmüştü. 200 bin işçinin çalıştığı Foxconn, Çin'deki fabrikasına, aylık 25 bin yuan (3 bin 500 dolar) ikramiye vaadiyle yeni işçiler almıştı. İngiliz medyasına konuşan işçiler ek ikramiyeler ödenmeyecek şekilde sözleşmelerin değiştirildiğini ve fabrikadan ayrılmalarına müsaade edilmediğini ifade etti. Daha sonra ise, işverenle irtibat kuramayan fabrika çalışanları, binayı çevreleyen duvar ve çitleri aşarak tesisin dışına çıktı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN SERT MÜDAHALE

Firari işçiler, sloganlar atarak gösteri düzenledi. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri işçilere çok sert müdahalede bulundu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, göstericiler ve polis ekipleri, demir sopalar ve coplarla birbirine girdi. Görüntülerde polisin göstericileri yere yatırıp dakikalarca tekmelediği görüldü. Gece boyu süren çatışmaların ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

5 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Pekin yönetimi, gösterilerin tekrarlanmaması amacıyla 6,6 milyonluk şehirde 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kısa zaman sonra Foxconn, ödeme sistemindeki "teknik hata" nedeniyle özür diledi ve çalışanların mağduriyetlerinin giderileceğini duyurdu. Pekin, Şangay ve Guangzhou da dahil olmak üzere birçok şehirde karantina uygulamaları ağırlaştırıldı.

Vaka sayısı zirvede

Öte yandan "sıfır vaka" politikası kapsamında koronavirüse karşı sert tedbirlerin uygulandığı Çin'de, vaka sayıları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede dün 31 bin 444 kişide koronavirüs tespit edildi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 29 bin 317 kişiyle 13 Nisan'da görülmüştü. Koronavirüs ilk kez 3 yıl önce Çin'de görülmüş ancak 1,4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı hiçbir zaman 30 bini aşmamıştı.