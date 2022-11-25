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Kadına el kalkmaz: 5 milyon erkeğe anlattık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Kadına el kalkmaz, kalkamaz' kampanyasında 5 milyon erkeğe ulaşıldığını ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldığını söyledi. KADES'in çok önemli bir boşluğu doldurduğunu belirten Yanık, "4 milyon 119 bin 3 kişi uygulamayı indirdi. 541 binin üzerinde kişi KADES uygulaması aracılığıyla ihbarda bulundu" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 08:05, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 07:30
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Kadına el kalkmaz: 5 milyon erkeğe anlattık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırıldığında diğer şiddet biçimlerinin de önemli ölçüde azalacağını belirten Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerinden büyük fayda sağlandığını anlattı. Eğitimlerin ilk hedefinin farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Yanık, 2023 yılı içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasının planlandığı bilgisini paylaştı. Yanık'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

EĞİTİMİN FAYDASI BÜYÜK

Kadına şiddete yönelik verilen eğitimlerden büyük fayda sağlandı. Bu eğitimlerin birinci hedefi kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında farkındalık oluşturmak. Eğitimler kapsamında memurlardan, askerlere, kolluk gücünden öğrencilere, üniversite çevrelerine kadar sadece 2022 yılı içerisinde 115 bin 608 kişiye ulaşmışız. Bizim eylem planlarımızda farkındalık çalışmaları önemli bir yer tutuyor. 81 ilde 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'miz (ŞÖNİM) var. 2022-2023 itibarıyla inşallah 7 ilimizde daha ŞÖNİM açacağız. 393 Sosyal Hizmet Merkezimiz var. Buralar şiddetle mücadele irtibat noktaları. ŞÖNİM ve SHM'lerimiz üzerinden de çok farklı kitlelere bu anlamda farkındalık eğitimleri veriyoruz. Ayrıca bu farkındalık eğitimlerinin önemli bir kısmını da organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik yaptık. 2022 yılı içerisinde 16 pilot ilde OSB'lerde bu farkındalık eğitimlerini gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığımızla iş birliği halinde 81 il müdürlüğü ile birlikte yaptığımız "Kadına el kalkmaz, kalkamaz" kampanyası kapsamında 5 milyon erkeğe ulaştık.

KADES'TEN 541 BİN İHBAR

KADES çok önemli bir boşluğu dolduruyor. 31 Ekim itibarıyla 4 milyon 119 bin 3 kişi uygulamayı indirmiş. Yine 31 Ekim itibarıyla 541 binin üzerinde kişi KADES uygulaması aracılığıyla ihbarda bulunmuş. Bunlar arasında gerçekten can güvenliğini uygulama ile sağlamış kadınlar var. KADES'in hem daha çok kadın tarafından telefon aplikasyonu olarak kullanılması hem de erişemeyen kitlelerin de kullanabileceği bir uygulamaya dönüştürülmesi için çalışıyoruz.

ŞİDDETİ ORTAYA ÇIKARAN UNSURLARI ELE ALIYORUZ

Aileyi güçlendirirken, aileyi desteklerken hiçbir ferdin diğerine ya da insanların başkalarına, çocuklarına, kadın ya da erkek birbirine şiddete tevessül etmemesi, şiddetin bir yöntem olarak, bir savunma mekanizması yahut bir sorun çözme biçimi olarak öğrenilmemesi için gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Kadınların cinsiyetlerinden kaynaklı maruz kaldıkları şiddetin dinamikleri diğerlerinden farklı. O yüzden kadına yönelik şiddet daha genel ve maalesef daha yaygın olduğu için ayrıca ele almak ve bunu ortaya çıkaran dinamikleri ortadan kaldıracak çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bunu ortadan kaldırdığımızda zaten diğer şiddet biçimleri de buna bağlı olarak önemli ölçüde azalacak. O yüzden kadına yönelik şiddet meselesini önemsiyoruz, mücadelemizi aralıksız ve kararlı biçimde sürdüreceğiz.

AİLEYE AKADEMİK DESTEK OLACAK

2023'te aile ve sosyal hizmetler enstitüsü kurma planımız var. Temelde aile olmak üzere bütün demografik gruplarımızı hem akademik anlamda hem uygulama anlamında destekleyeceğiz. Aileye yönelen tehditleri bertaraf edecek çalışmalarımızı çeşitlendireceğiz. Bakanlık olarak sunduğumuz sosyal hizmetleri geliştireceğiz, büyüteceğiz, toplum yapımıza yönelik hizmetlerimizi bilimsel olarak çalışacağımız araştırmalarla destekleyeceğiz. Sonrasında da ürettiğimiz sosyal politikaların bir sosyal hizmet biçimine dönüşmesini sağlayacağımız bir enstitü. Burada hem kendi bakanlık çalışma arkadaşlarımızın, personelimizin eğitiminde, paydaşlarmız ile yapacağımız çalışmalara kadar teorik ve uygulama konularını bir arada çalışacağımız, bir arada geliştireceğimiz bir enstitü."

Hedefimiz Türklerin yaşadığı her yere ataşelik açmak

Bakan Derya Yanık, Aile Ataşeliği'nin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Aile Ataşeliği ilk olarak 2015'te Düsseldorf'ta başlattığımız bir çalışma. 4 ayrı yerde bir müşavirlik ve 5 ataşeliğimiz var. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına ya da Türk kökenli vatandaşlarımıza hizmet, aile hukukundan kaynaklı sorunlarında yardımcı olmak üzere kurduğumuz yabancı yurt dışı teşkilatlarımız. Burada öncelikli amaç çocukların velayeti. Bununla alakalı hukuki destek, sosyal destek sağlanması ve vatandaşlarımızın Alman makamları nezdindeki haklarının takipçisi olmak. Orada yaşayan vatandaşlarımızın hem yaşadıkları ülkeye entegre olmaları, katkıda bulunmaları, aynı zamanda milli ve manevi kimliğimizi kaybetmemeleri için çalışıyoruz. Hedefimiz ve ümidimiz Türklerin yoğun yaşadığı bütün Avrupa, hatta ABD de dahil olmak üzere her yerde birer aile ataşeliği açmak."

Sosyal yardımlara titiz inceleme

Sosyal yardım konusundaki manipülatif söylemlere ilişkin Yanık, "Sosyal yardımlarla alakalı bizim sistemimiz son derece şeffaf ve dikkatli. Şu anda BM kuruluşlarından da ödül almış bir sistemden bahsediyorum. 'Bütünleşik sosyal yardım sistemi' diye bir sistemimiz var. Kişinin maddi durumu burada görülüyor. Ben gidip bir sosyal yardım talebinde bulunduğumda sistem üzerinden kontrol ediliyor. Sistem evet yardım alabilir diyorsa yardım yapılıyor. Bunun yanı sıra vakıflar aracılığıyla yerinde inceleme de yapılıyor" dedi.

Sağlıklı içeriklere teşvik

Özellikle son günlerde gündemden düşmeyen çocuklara yönelik tehlikeli dijital içerikler hakkında konuşan Bakan Yanık, "Oyuncaklardan tutun dijital içeriklere kadar, basılı kitaplardan çocuk oyunlarına kadar ayrı ayrı arkadaşlarımız takip ediyorlar. Çocuklara zararlı bir içerik tespit ediliyorsa, erişimin engellenmesinden toplatılmasına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Örnek olan yararlı ürünlerin de sunulmasını destekliyoruz. Özendirmeye çalışıyoruz. Çocuk ve aile dostu yapımları teşvik etmek noktasında çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

Merve Sefa Akıntürk

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