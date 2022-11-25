Çocukluk hayalinden öğretmenlik çıktı: Areda Survey araştırdı
Areda Survey'in araştırmasından, çocukken olmak istediğimiz meslekler, sıralamasında öğretmenlik yüzde 17 ile ilk sırada çıktı. Bin 100 kişinin katılmasıyla 'Çocukluk hayalimizdeki meslek' araştırmasında diğer meslekler şöyle sıralandı: Yüzde 11,4 ile pilot, yüzde 10,3 ile doktor, yüzde 10 ile polis, yüzde 8,1 ile avukat, yüzde 4,7 ile asker, yüzde 4,5 ile futbolcu, yüzde 4,5 ile mühendis.
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 08:23, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 08:25
Areda Survey, 1100 kişinin katılımıyla 'Çocukluk hayalimizdeki meslek' araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre ailemizden sonra bizleri yetiştiren, merak etmeyi öğreten, dünyamızı renklendirip şekillendiren kıymetli öğretmenlerimizin çocukluğumuzdaki meslek hayallerimizi de süslediği ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 17,5'i çocukluk hayalindeki mesleğin öğretmenlik olduğunu belirtti.
İKİNCİ SIRADA PİLOT
Hayal edilen diğer meslekler ise yüzde 11,4 ile pilot, yüzde 10,3 ile doktor, yüzde 10 ile polis, yüzde 8,1 ile avukat, yüzde 4,7 ile asker, yüzde 4,5 ile futbolcu, yüzde 4,5 ile mühendis olarak sıralandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız