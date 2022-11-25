'Pençe-Kılıç Harekatı'nda şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi'

KYK'da 27 milyar borç kaldırıldı, yapılandırma sorgusu açıldı
KYK'da 27 milyar borç kaldırıldı, yapılandırma sorgusu açıldı
Barınak görüntüleri infial oluşturdu, şube müdürü açığa alındı, 2 gözaltı
Barınak görüntüleri infial oluşturdu, şube müdürü açığa alındı, 2 gözaltı
Deprem sigortasında teminat arttı
Deprem sigortasında teminat arttı
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi uzattı
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi uzattı
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
'Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?' sorusuna Bakan Bilgin'den yanıt
'Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?' sorusuna Bakan Bilgin'den yanıt
Malezya Başbakanı, Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti
Malezya Başbakanı, Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti
'Sağlık personeli alım kılavuzu haftaya yayınlanacak'
'Sağlık personeli alım kılavuzu haftaya yayınlanacak'
Ali Erbaş'tan memur açıklaması: Önce akademide eğitime alacağız
Ali Erbaş'tan memur açıklaması: Önce akademide eğitime alacağız
EGM'den Bakan Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında uyarı
EGM'den Bakan Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında uyarı
Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu
Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
Ömer Çelik açıkladı: YKS tarihi değişecek mi?
Ömer Çelik açıkladı: YKS tarihi değişecek mi?
Semih Durmuş: İllegal karara rıza göstermek kaosa kapı aralamaktır
Semih Durmuş: İllegal karara rıza göstermek kaosa kapı aralamaktır
Bugün zam gelen benzine yarın indirim var
Bugün zam gelen benzine yarın indirim var
Bakan Nebati, MB'nin faiz kararını değerlendirdi: Piyasa faizleri de inecek
Bakan Nebati, MB'nin faiz kararını değerlendirdi: Piyasa faizleri de inecek
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?
Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı
ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı
ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
'Yeni doğan bebeklerde mayıs ayında SMA taraması başlattık'
'Yeni doğan bebeklerde mayıs ayında SMA taraması başlattık'
Cami ile istinat duvarı arasına düşen araçta 2'si öğretmen 3 yaralı
Cami ile istinat duvarı arasına düşen araçta 2'si öğretmen 3 yaralı
Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
'Düzce adliye binamızın dış cephesi hariç herhangi bir şey yok'
'Düzce adliye binamızın dış cephesi hariç herhangi bir şey yok'
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Pençe-Kılıç Harekatı'nda şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi'

"Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 10:09, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 10:11
Yazdır
'Pençe-Kılıç Harekatı'nda şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasına ilişkin, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük büyük, irili ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır, buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğine vurgu yapan Akar, "Her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Toplamda 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu'
'Toplamda 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu'
25 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
25 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
'Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?' sorusuna Bakan Bilgin'den yanıt
'Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?' sorusuna Bakan Bilgin'den yanıt
Malezya Başbakanı, Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti
Malezya Başbakanı, Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti
Ümit Özdağ'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması
Ümit Özdağ'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması
Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu
Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanlığı 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara ilişkin takvimi açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde açıklandı
Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı
Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tartışmaların, eylemlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden Baş/uzman Öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sorularına ilişkin tartışmalara yol açmıştır.
Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek
Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
İmzalar 'depreme dirençli' Bursa için atıldı

İmzalar 'depreme dirençli' Bursa için atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında ortaklaşa yürütülecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi ile depreme karşı daha dirençli bir Bursa oluşturulması hedefleniyor.  