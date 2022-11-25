KYK'da 27 milyar borç kaldırıldı, yapılandırma sorgusu açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyle e-devlette başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Ancak, öğrencilerin e-Devlet'ten yapmış olduğu sorgulamada 'yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet geçici olarak sunulamamaktadır' uyarısı çıktığı görüldü.