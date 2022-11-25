Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi
Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 10:55, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 10:57
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.
Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız