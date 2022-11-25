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Edirne'de ciğere tarifesiz zam yapan esnafa 'kapama' uyarısı

Edirne'de 75 liraya satılan tava ciğerde, bazı esnafın maliyetleri neden gösterip tarifenin üzerinde fiyatla porsiyonunu 90 liraya çıkarmasının ardından kentte denetimler sıklaştırıldı. Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, 2 kez üst üste ceza yiyen esnafa 3'üncüde işletme kapatma cezası gelebileceği uyarılarından bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 13:16, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 12:22
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Edirne'de ciğere tarifesiz zam yapan esnafa 'kapama' uyarısı

Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğer, en son Mayıs ayında 20 lira zamlanarak porsiyonu 75 liradan satılmaya başlandı. Kentte zam kararı alma yetkisi bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) bu tarihten sonra tarifeye yönelik herhangi bir artış yapmadı. Ancak esnaftan bazısı geçen haftalarda maliyetlerdeki artışları neden gösterip zam yaptı. 75 lira olan tava ciğerin, bazı işletmelerde porsiyonu 90 ile 95 lira arasında değişen fiyatta satılmaya başlandı.

"KAPATMAYA KADAR GİDEBİLİYOR"

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, tarifesiz satış yaptıkları belirlenen ve 2 kez üst üste ceza yiyen esnafa 3'üncü de işletme kapatma cezası gelebileceği uyarısında bulundu. Cingöz, "Bize şikayet geldiği zaman arkadaşa diyoruz ki; 'Aldığın fişi veya faturanı getir ki bizde bir done olsun' Getirdiği zaman bakıyoruz tarife ne? Bakıyoruz tarifede 75 lira olan ürüne 98 lira yazmış. Bu durumda disipline sevk ediyoruz, disiplin de cezai müeyyideyi uyguluyor. Bizim uyguladığımız ceza sınırı da belli, en üst seviye yani 2 aidat. Bu da 1300 liraya tekabül ediyor. Tekrarlanması halinde bu cezanın iki katı ceza yazılıyor, en son durum kapatmaya kadar gidebiliyor" dedi.

"Bize kayıtlı olmayanlara yapacağımız bir işlem yok" diyen Cingöz, " Esnaf odaları birliğine kayıtlı, alt odalarda kayıtlı esnaf hakkında gelen şikayetleri değerlendirebiliriz ama Sanayi ve Ticaret Odası'nda kayıtlı olan esnaf hakkında işlem yapamayız. Onun da yazacağı ceza belli. Bu konuda aslında denetleyecek ve cezayı yazacak yer Ticaret İl Müdürlüğü. Bu iş belediyeyle de olmaz. Bunu yetkililere de söyledim" diye konuştu.

"YILBAŞINDAN SONRA TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"

Yılbaşından sonra mutlaka bir tarife değişikliğine gideceklerini dile getiren Kemal Cingöz, "Yılbaşından sonra mutlak surette bir tarife değişikliği olacak. Ama ilk başta artışlar ne oranda olacak onu görelim. Sadece bu iş bundan ibaret değil, en önemli unsur elektrik. Artık kış geldi, doğalgaz kullanacaklar, bu da maliyeti arttıracak. Fiyatların oturduğu seviyeyi değerlendirip makul ölçüde esnafı da koruyacak bir tedbir alırız. Burada en belirleyici de asgari ücret olacak. Kimisi 9 bin lira diyor, kimisi 7 bin lira diyor. Aralık ayı içerisinde bu da belli olacaktır" dedi.

"ESNAFIN MAĞDUR OLMASINI İSTEMEYİZ"

Tarife değişikliği bekleyen esnafa da çağrıda bulunan Cingöz, "Biz esnafın temsilcisiyiz, onların mağdur olmasını istemeyiz ama vatandaşı da düşünmek zorundayız. Önümüzde bir yılbaşı var. Bu yılbaşından sonra fiyatlar ne tarafa evrilecek bunu kestirebilen de yok. Şu yılbaşını bir görelim. Asgari ücretin artacağı zaten aşikar. Bunu herkes biliyor ama ne oranda artacağını bilen yok. Yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak açıklandı. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde yılbaşından sonra fiyatlar oturduktan sonra bakılacak şeyler. Tabii ki biz esnafın mağdur olmasını istemeyiz, gereğini de yaparız" diye konuştu.

"TARİFE DEĞİŞİKLİĞİNDEN BAŞKA ÇARE YOK"

Ciğerci esnafı Nusret Demir, artış yapmaktan başka çarenin olmadığını belirterek, "Biz son fiyatlara yetişmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz, son dönemde her şeye artış geldi. Ciğere, yağa, domatese artış geldi. Biz de mecburen yakın süreçte artış yapacağız tarife çıkması halinde, çünkü başka çaremiz yok. Bende şu anda az adam var, bu fiyat belki beni kurtarabiliyor ama büyük işletmelerde, çok eleman çalıştıranların işi şu anda çok zor çünkü gerçekten giderleri çok ağır. Dolayısıyla zam şart" dedi.

"SIKI DENETİM OLMALI"

Esnaf Kemal İmrak da fiyatların yılbaşına kadar aynı oranda devam etmesi gerektiğini söyledi. İmrak, "İlk önce asgari ücretin açıklanması lazım, yapılması gereken neler var ona göre görelim. Bu suni şişirmelerle bir yere gidemeyiz, bence bunda yarar var. Bence şu anda 90- 95 lira olmaması lazım. En azından bir yılbaşını atlatıp, ocak ayında neler olacak onu görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oda başkanlarımız, birlik başkanlarımız daha iyi biliyor. Ayrıca sıkı denetim yapılmalı. Kimin kaça sattığı belirlenmeli. Sıkı denetimde bunların hepsi ortaya çıkar. Biraz denetim olsun yeterli olacaktır" diye konuştu.

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