İstanbul'un üzerini kara bulutlar kapladı
İstanbul'da beklenen yağış öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Galata kulesi ve tarihi yarımadanın üzerine çöken bulutlar ilginç manzara oluşturdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 13:32, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 12:24
İstanbul'da yağmur öncesi yağmur bulutlarının gökyüzünü kaplaması dron ile havadan görüntülendi.
Galata kulesi ve tarihi yarımadanın üzerine çöken bulutlar ilginç manzara oluştururken, özellikle Galata Kulesi'nin ile birlikte kara bulutların ilginç görüntüsü sonrası kısa süreli yağışlar etkili oldu.
Öte yandan İstanbul için bugünden sonra ise meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız