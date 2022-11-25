MSB'de memurluğa atanacaklar için yapılan sınavlarda düzenleme

"Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlığın kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda ilk defa devlet memuru atanacaklar için yapılacak sınavlar ve işlemlerle ilgili usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte sınav katılımı ile ilgili bölümde de düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte şehit, gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge ile başvurularında, sınav puanına, aldığı puanın yüzde 10 fazlası eklenerek hesaplama yapılmasına ilişkin hükmün kimler için uygulanacağına yer verildi.

Buna göre ek puan düzenlemesinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dahil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personelinden hayatını kaybedenlerin, harp, vazife malullerinin, Terörle Mücadele Kanunu, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananlar ile aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların eş ve çocuklarının yararlanacağı belirtildi.

- Dilekçe ile itiraz edilebilecek

Sınav sonuçlarına, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilanından itibaren on iş günü içinde Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde dilekçeyle itiraz edilebilecek.

İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on beş iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak. Komisyon üyelerince yapılacak inceleme sonucu Genel Müdürlüğe bildirilecek. İtirazın sonucu da adaya yazılı olarak gönderilecek.

- Gerçeğe aykırı beyanı suç duyurusu

Sınavı kazananların atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki hükümlere göre yapılacak. Sınavı kazananlar atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin yapılacak yazılı tebligatta belirtilen süre içinde istenilen belgelerle beraber başvuracak. Müracaatlar yazılı veya şahsi olarak yapılabilecek.

Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Sınavı kazananlardan görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu alması istenecek.

Atanacak kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, haklarında suç duyurusunda bulunulacak.