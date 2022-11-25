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Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'ndan üç yenilik

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nda alınan kararla resmi ilan fiyat tarifesinde istenilen artış oranı belirlendi, daha önce sadece üç ilde uygulanan kurum kredisi kullanma hakkından ülkedeki tüm süreli yayınların yararlanabilmesinin önü açıldı ve Anadolu Gazete Sahipleri ile İlan Prodüktör temsilcilerinin seçimlerinde "doğrudan demokrasi ilkesi" benimsendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 14:40, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 15:05
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Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'ndan üç yenilik

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da düzenlenen BİK 31. Dönem 4. Genel Kurul Toplantısı, üçüncü gün oturumunun ardından sona erdi.

Kurum Durum Raporu ve Denetçiler Raporu'nun kabul edilmesinin ardından Yönetim Kurulu teklifleri, İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler komisyonlarının görüşleri alınarak oylamaya sunuldu.

Kurumun 2023 yılı bütçesi, Resmi İlan Fiyat Tarifesi, BİK Yönetmeliğinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 54, 56, 57, 58 ve 103. maddeleri ile 134 sayılı Genel Kurul Kararı'nın 3. ve 5. maddelerinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifleri kabul edildi.

- Resmi ilan fiyat tarifesindeki artış oranı belirlendi

BİK Genel Kurul Toplantısı'ndan gazetelerin uzun süredir beklediği müjdeli haberler de geldi. Genel Kurul, gazetelerin önemli gelirleri arasında yer alan resmi ilanların sütun santim ücretinde istenilen artış oranı önerisini karara bağladı.

Buna göre, sütun santim bedelinin, günlük fiili satış ortalaması 50 bin altındaki gazeteler için yüzde 100 artışla 70 lira, 50 bin ve üzerindeki gazeteler içinse yüzde 58,73 artışla 100 lira olması öngörüldü.

Genel Kurul'un Resmi İlan Tarifesine ilişkin teklifi Cumhurbaşkanlığına arz edilecek.

- Süreli yayınların tümüne kredi

Genel Kurul, kurumun kredi verebileceği kişiler ve müesseseler ile verilecek kredinin usulünü düzenleyen BİK Yönetmeliği'nin 104, 105, 106 ve 108. maddelerinde değişikliğe giderek Anadolu basınının uzun süredir beklediği maddi desteğin de önünü açtı.

Yapılan değişiklikle bugüne kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'deki süreli yayınlar için geçerli olan kredi desteğinin, kurumun finansal imkanları ölçüsünde ülke genelinde ve süreli yayınların tümüne verilebilmesi sağlandı.

- Temsilci seçimlerinde doğrudan demokrasi

Genel Kurul, Anadolu Gazete Sahipleri ile İlan Prodüktör Temsilcileri seçimlerinde sınırsız vekalet kullanımını tümüyle kaldırdı. Vekalet yoluyla oy kullanacak süreli yayın sahiplerinin sadece bir süreli yayın sahibinin vekaletini veya vekaletlerini alabilmesi kuralı getirildi. Benzer düzenleme, İlan Prodüktörleri Temsilcisi seçimine ilişkin maddede de yapıldı.

Diğer taraftan çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertesi güne ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için oy kullanma hakkı bulunan toplam delegenin en az 10'da birinin ikinci güne katılması şart koşuldu.

Böylece seçimlere ilişkin "doğrudan doğruya" ve "seçme hakkı" şeklindeki iki temel ilke hayata geçirildi. Vekaletin istisna olması gerektiği düşüncesinden hareketle istisnanın, aslolanın önüne geçmesini engelleyen ve demokratik katılımı artıran düzenleme, aynı zamanda seçimlerde oy kullanmanın gizliliği esasına ilişkin olası ihlalleri ortadan kaldırdı.

Süreli yayın sayılan internet haber sitelerini temsilen Genel Kurul'a gelecek iki üyenin seçimine ilişkin usul ve esaslar da BİK Yönetmeliği'ne eklendi.

- "Tarihi denilebilecek bu kararları alan üyelerimize teşekkür ediyorum"

Genel Kurul'da alınan kararları değerlendiren BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile geçen yıl Resmi İlan Fiyat Tarifesi'ne beklentilerin iki katından fazla zam gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bu yıl da ciddi oranda zam öngören teklifi Cumhurbaşkanlığına arz ettiklerini aktaran Erkılınç, "Güzel bir haber alacağımıza yürekten inanıyorum. Yine Genel Kurulumuzda, Anadolu basınımızın uzun süredir talebi olan kredi desteğinin ülke geneline yayılmasının önü açıldı. Ayrıca Genel Kurul'a seçimle gelecek üyelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda da köklü değişikliklere gidildi. Bu seçimler gerçek anlamda bir demokrasi şölenine sahne olacak. Tarihi denilebilecek bu kararları alan Genel Kurul üyelerimizin her birine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantının kapanışında söz alan Afyonkarahisar Valisi ve BİK Genel Kurul Üyesi Kübra Güran Yiğitbaşı, toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve Genel Kurul üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Akademisyenliğim süresince yerel basının şehir için, vatandaşlar için, şehrin idarecileri için ne kadar hayati bir rolü olduğunu anlatırdım ama idareciliğim süresince buna yakinen şahit olduğumu belirtmeliyim. Bu anlamda Basın İlan Kurumunun da ne kadar önemli görevler ifa ettiğini bir kez daha gözlemlemiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

BİK Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı, 21-24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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