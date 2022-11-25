2022-KPSS DHBT ve Adalet Bakanlığı sınavları hafta sonu yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı 27 Kasım'da, Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ise 26-27 Kasım'da yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-KPSS DHBT sınavı 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla düzenlenecek. Yaklaşık 20 bin görevlinin yer alacağı sınavda, adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav, 35 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- Adalet Bakanlığı Sınavları üç ilde uygulanacak

26-27 Kasım'da toplam dört sınavdan oluşan Adalet Bakanlığı Sınavları ise Ankara, İstanbul ve İzmir'de, toplamda 76 bin 974 adayın katılımıyla uygulanacak. Sınavlarda 10 bin 571 görevli yer alacak.

TC kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, "KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın yapılmasıyla, 18 Eylül'de başlayan KPSS sürecinin bu yıl sonuna gelmiş olacağız. Bu süreçte dört buçuk milyondan fazla aday kamu personeli seçme sınavlarına katıldı. Bu sınavların sorunsuz olarak gerçekleşmesi için yoğun bir çaba gösterdik. Bundan sonraki süreçleri de sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, hafta sonu düzenlenecek sınavlara girecek adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.