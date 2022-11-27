Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesinin Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda istihdam edilmek üzere İnşaat Mühendisliği alanında Öğretim Görevlisi kadrosu için 01/08/2022 tarihinde "İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olup alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak" özel şartıyla Resmi Gazete de ilana çıkılmıştır.

19/08/2022 tarihinde ön değerlendirme sonucu açıklanmış ve 24/08/2022 tarihinde bilim sınavı yapılacaktır.

Adaylar da farklı şehirlerden kalkıp Balıkesir'e gelmiştir. Ancak 23/08/2022 tarihinde bu kadro ilanı "kamu yararı, hizmet gerekleri ile görülen lüzum üzerine" gerekçesiyle iptal edilmiştir ve Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın web sayfasında akşam saatlerinde duyurulmuştur.

Balıkesir'e gelen adaylar hem maddi hem de manevi olarak zarara uğratılmıştır.

03/11/2022 tarihinde aynı ilanın özel şartı "İnşaat mühendisliği lisans mezunu olup, inşaat mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanında 3 yıl tecrübeye ve yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak. Balistik beton üzerine çalışmış olmak." şeklinde güncellenerek Resmi Gazete 'de yayınlanmıştır.

Bu ilanın ön değerlendirme sonucu ise 21/11/2022 tarihinde açıklanmıştır.

Görselde görüleceği üzere kamu yararı gereği güncellenen özel şartları sadece "Muhammed Zahid B." isimli aday sağlayabilmiş ve tek kişi bilim sınavına girecektir.

Ne tesadüftür ki kadronun ilan edildiği tarihte (03/11/2022) 4. Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi'nde "ÇOK KANCALI ÇELİK LİF KULLANIMININ ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI LİFLİ BETONUN BALİSTİK DİRENCİNE ETKİSİ" başlıklı bildiri sunulmuştur.

Bu bildirinin yazarlarından biri de Muhammed Zahid B.'dır.

"Muhammed Zahid B." isimli aday kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından İPTAL edilen öğretim görevlisi alımının ön değerlendirme sonucunda 76,27073 puanıyla 9. sırada yer almaktaydı.

Görüleceği üzere, Balıkesir Üniversitesi kamu yararını ve hizmet gereklerini değil, almak istediği adayın sıralamada gerilerde kalması nedeniyle kadroyu önce keyfi yere iptal etmiş, sonrada da onun kendisiyle rekabet edeceği bir ilan şartı belirleyerek uygun ortamı hazırlamıştır.



Bu olayı, kamu yararını gözeten bir Yükseköğretim Kurulu varsa onun dikkatine sunuyoruz!

