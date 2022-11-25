İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında en çok çalışma yapan parti olduklarını söyledi.

Genel Başkan Meral Akşener'in 20 Temmuz'da Giresun'da yaptığı gezi sırasında kendisini karşılayarak çiçek takdim eden bir kadın öğretmene soruşturma açıldığı ve ardından öğretmenin başka bir ilçeye tayin edildiği iddiasında bulunan Zorlu, misafire "hoş geldin" demenin suç olmaması gerektiğini belirtti.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Zorlu, Türk lirasının son bir yılda döviz karşısında yüzde 42,5 kayıp yaşadığını söyledi.

Vatandaşların alım gücünün çok düştüğünü ifade eden Zorlu, "Vatandaşımız bırakın araba almayı, hayalinden bile uzaklaşıyor. Ev almak zaten hayal. Böyle bir tablo olabilir mi? Türkiye'ye yakışan bir tablo mu bu? Asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerinin alım gücünü, nesilleri ve geleceği etkileyecek boyutta olduğunu dile getiren Zorlu, seçime en hazırlıklı parti olduklarını söyledi.

Zorlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soru üzerine de şu cevabı verdi:

"Bizim öncelikle ortaya koyduğumuz ve altılı masadaki tüm paydaşlarımızın da altına imzasını attığı şey 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'. Öncelikle bizi ortaklaştıran yegane zemin bu sistemin değişikliğinin inşası ve buna milletimizin gerçekten inanmasıdır. Altılı masa, bu sisteme ilişkin eğer bir anayasa değişikliği yapma çoğunluğu elde ederse o gün ivedilikle halkımızla paylaşacağımız maddeler değişikliğe sunulacak. Bu da ikinci boyutudur. Bununla ilgili alt komisyonlar kuruldu. Nihai olarak üçüncü boyutu da bu sistem değişikliğini ve yol haritasını uygulayabilecek, milletimize heyecan ve vizyon sunabilecek ve kazanabilecek bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesidir. Burada biz gerçekten 13. Cumhurbaşkanını seçtireceğimize inanıyoruz. Liderler arasında masada henüz bir isim konusunda değerlendirme yapılmış değil."