Bursa'da yok artık dedirten olay: Evin içinde kazı yaparken yakalandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.