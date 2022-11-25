Okul laboratuvarında deney tüpü kırılınca 2 öğrenci hafif yaralandı
Büyükçekmece'de okul laboratuvarında kırılan deney tüpündeki kimyasal maddenin etrafa sıçraması sonucu 2 öğrenci hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 16:43, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 16:54
Ulus Mahallesi'ndeki bir ortaokulda laboratuvarda yapılan ders sırasında, içinde kimyasal madde bulunan tüp, öğrencilerin elinden düşerek kırıldı.
Kimyasal maddenin etrafa sıçraması sonucu 2 öğrenci hafif yaralandı. Okul yetkililerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldıMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız