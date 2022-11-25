Cami inşaatındaki iskelenin çökmesiyle 1 işçi öldü, 19 işçi yaralandı

Gültepe Mahallesi Esentepe mevkisinde yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin içinde yer alan cami inşaatının iskelesi çöktü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

İskelenin çökmesiyle 2'si ağır 20 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı işçilerden 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İskelede mahsur kalan 2 işçi de Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin, çöken iskeledeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

- Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

Batman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 14.52 sıralarında yapımı devam eden cami inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana geldiği bildirildi.

Olayın ihbar alınmasının ardından çok sayıda AFAD, 112, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "İskele altında mahsur kalan 20 vatandaşımız çok ivedi kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri vefat etmiştir. Vuku bulan olay ile alakalı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.