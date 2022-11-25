Emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde kansere yenik düştü

Yaklaşık 7 aydır kanser tedavisi gören evli ve iki çocuk annesi emekli sınıf öğretmeni Topcu'nun cenazesi, Gebze'deki özel hastanenin morgundan yakınları tarafından alınarak Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi.

Topcu için burada helallik alındı ve dua edildi. Taziyeleri kabul eden Topcu'nun yakınları ayakta güçlükle durdu.

Öğretmenin cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Topcu'nun ailesinin yanı sıra meslektaşları, öğrencileri ve yakınları katıldı.

Topcu'nun, kendisi gibi öğretmen olan kızı Çağla Topcu'nun doğum günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.