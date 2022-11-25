Esnaf ve sanatkarlara 15 milyar müjdesi

Kısa adı TESKOMB olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından Antalya Manavgat'ta eğitim ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti iktidarı döneminde esnaf ve sanatkarlara gerekli desteğin sağlandığını, daha fazla finansmanın daha ucuz maliyetle esnaf ve sanatkarla buluşturulduğunu belirterek, "Güçlü ekonominin teminatı esnafların güçlü olmasından geçmektedir. Geçtiğimiz

yıl yaşanan korona sürecinde hükümet olarak imkanlar ölçüsünde esnaflara kira, gelir kaybı, hibe gibi birçok destek verilmiştir. Önümüzdeki 4 ay içerisinde esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyarlık kredi kullandırılacaktır. Halk Bankası kanalıyla 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nde faiz oranları yüzde 9,5'tan 7,5'a indirilmiştir. Bu konuda Halk Bankası tüm hazırlıklarını tamamladı. 100 milyar liralık kredi paketinden 15 milyar lira pazartesi gününden itibaren esnaf kefalet kredi kooperatiflerimize gönderilmiş olacak. Kooperatiflerimiz de esnafa dağıtmaya başlayacak. Geri kalanını da en fazla 4 ay içerisinde illerimize, ilçelerimize, kooperatiflerimize göndermiş olacağız" dedi.

"Çok büyük bir aileyiz, kitleyiz"

Esnafın bulunduğu bölgede, ilde, ilçede, mahallede itibar edilen insanlar olduğuna dikkat çeken Bakan Muş, "Esnaflar sosyolojik anlamda ülkemizin en önemli sigortalarından birisidir. Bu açıdan bu yapımızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Yapacağımız düzenlemelerle, atacağımız adımlarla esnaf tarafında olacağımızı mutlaka bilmenizi isterim. Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü çok büyük bir aileyiz, kitleyiz" diye konuştu.

"Bu parayı esnafa verin"

Esnaf ve sanatkarlara vermiş oldukları destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür eden TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, "Sevgili kooperatif başkanlarımız, bu gelen parayı kaymakama, avukata, doktora değil esnaf ve sanatkarlara verin. Parayı ihtiyacı olan esnaf ve sanatkarlara verin. Bu para esnaf ve sanatkarın hakkıdır, tacirlerin değil. TOBB üyelerinin değil, onlara da vermeyin. Çünkü TOBB üyeleri yararlandıkları imkanlardan bizi hiç faydalandırmadı" dedi.

Düzenlenen eğitim ve istişare toplantısına Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden binden fazla kooperatif başkanı katıldı.